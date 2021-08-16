中国在阿富汗的下一步棋

来源：德国之声中文网

文章发布于8月13日

塔利班取得对阿富汗全国的控制权似乎只是一个时间问题。中国方面对这个邻国的局势有多担忧？北京又会和塔利班展开怎样的互动来确保中国在中亚地区的战略经济利益？德国之声就此专访了德国马歇尔基金会的中国外交政策专家Andrew Small。

德国之声: 假如阿富汗被塔利班全面控制，中国会采取怎样的应对战略？

Andrew Small: 现在阿富汗局势变化的速度太快了，快过大部分的预期。现在的问题是：阿富汗是否会陷入一场漫长的内战？还是由塔利班全面掌控？目前的局势并不完全明朗，尤其是塔利班逼近首都喀布尔之后的局势。中国方面现在依然在努力推动塔利班继续进行和解谈判，让他们接受与阿富汗其他政治势力的某种妥协。当然，塔利班当前的态度是，反正能够在战场上取得胜利，所以没必要继续认真进行这类谈判。所以我认为，如果局势不出现重大转折，中国正在准备应对塔利班全面掌权的情况。

德国之声: 二十多年前，塔利班也曾经在阿富汗全面掌权。中国如今面对的局面，是否和当年有些相似？

Andrew Small: 与二十多年前相比，中国如今在中亚地区有着广泛的利益，尤其是在巴基斯坦的经济利益。所以中国如今更为关心周边局势的稳定，认为自己有着更大的责任去引导事情朝着正确的方向发展。7月底王毅和塔利班代表在天津会谈的另一个内容就是围绕着阿富汗塔利班与巴基斯坦塔利班之间的关系，中国方面担心巴基斯坦的稳定会受到威胁，担心阿富汗会构成对中国的风险。所以我认为，中国也会进一步关注塔利班和其他武装派别之间的关系。中国手里有好几张牌可打，比如塔利班全面掌权后如何获得外交承认？作为安理会常任理事国，中国有着举足轻重的话语权。而且塔利班也清楚，在今后相当长的一段时期内，中国将是阿富汗的唯一经济外援，假如北京对塔利班政权存有疑虑，这些经济援助就不会送到阿富汗。不过，中国方面也清楚其影响力受到不少因素的制约，尤其是当前局势下，许多事情并非取决于政治谈判，而是战场上的军事动态。

德国之声: 您刚才提到了中国在中亚地区的经济利益。中国在阿富汗的投资规模并不大，中国在这个国家真的有值得一提的经济利益吗？

Andrew Small: 中国在阿经济利益很有限，他们在北部有一些石油项目，但是已经搁置许久，对中国并不是非常重要。诚然，阿富汗的地理位置让其有成为巴基斯坦和其他中亚国家之间的交通枢纽之远景，但是这需要一个稳定的政治局面以及良好的基础设施。我认为，事关基础设施的严肃投资时，中国会非常地犹豫。在连接阿富汗瓦罕走廊与中国新疆的道路问题上，中国和阿富汗也有分歧。中国的犹豫主要是因为北京依然将这个国家视作安全风险，不愿意面临更多的边境担忧。相比在阿富汗的经济利益，中国在整个中亚地区的利益才是更加重要的。

德国之声: 您是否认为，中国在中亚其他国家的经济利益，会受到阿富汗安全因素的影响？

Andrew Small: 中国确实是担心溢出效应。我认为，中国并不是非常担心自己国内出现恐怖袭击，也不担心阿富汗的跨境恐怖主义组织，而是忧心巴基斯坦等其他国家境内的和中国相关的软目标，就像我们在几个星期前看到的那样，中国公民在巴基斯坦遇袭身亡。这类袭击在其他中亚国家也有。和阿富汗相比，中国在这些国家的经济项目具有更大的经济与战略价值，也更容易受到攻击。

德国之声: 但是7月底中方与塔利班代表在天津会晤时，塔利班向中国外长王毅承诺，不允许任何势力利用阿富汗从事有损中国的活动。您觉得这个承诺有多么可靠？

Andrew Small: 二十多年前塔利班掌权时也有过类似的承诺。然后，那些在阿富汗境内的维吾尔武装人员就被限制了规模，但又被允许存在；他们不被允许拥有自己的营地，而是被要求加入其他中亚武装力量。假如中国和塔利班之间的协议和当时类似，在阿富汗的维吾尔武装人员还是会被限制规模、尤其被限制从事针对中国的行动。但是，在巴基斯坦等国，维吾尔武装人员会被追缴、被俘虏；而阿富汗塔利班只会对维吾尔武装人员说“别让我们难堪、别给我们带来麻烦，除此之外你们可以自由行动”。所以我认为北京方面对此会有担忧，同时中方也清楚自己的全部愿望不可能都被满足，对塔利班的这项承诺是有一定的疑虑的。

德国之声: 过去二十年，阿富汗的安全基本是靠美军等国际维和部队来保障。现在美军撤离了，假如该国的局势发展到了让北京感受到了巨大安全威胁的程度，中国是否会派兵前往阿富汗控制局势，填补以往美军的角色？

Andrew Small: 我认为这不可能发生。中国军方一直将阿富汗视作陷阱，一个让苏联和美国相继付出了巨大代价的陷阱，所以中国有着很强的意愿去避免犯同样的错误，对直接军事行动持有强烈的保留意见。在阿富汗北部地区存在具有跨境能力的武装势力，但是那里地势崎岖，中国军队去那里作战完全不现实。除此以外，中国军队可以去阿富汗境内反恐，但是这需要当地政府的许可，也就是塔利班当局的许可，这可能性也不大。即便中国军队真的开进阿富汗反恐，他们将面临的也不是正规武装力量，而是会陷入游击战。所以中国军队不会去承担阿富汗维稳部队的角色，更不会去攻击塔利班及其盟友。