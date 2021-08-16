香港民阵资金来源或牵连不同团体

来源：星岛日报

作者：杜良谋

成立20年的民间人权阵线，终于曲终人散。如果说，上周宣布解散的教协记者会，是“无奈”的悲鸣；昨天民阵的声明，则是“对抗到底”的宣言。声明中的“在此感谢过去19年来，香港市民与民阵并肩同行，一同经历反23条、反高铁、反大白象工程、雨伞运动、反修例运动，并且创造五十万人、一百万人、二百万人游行的纪录，让诉求响彻整个城市，让世界看到香港，让灯光照耀黑暗，让民主自由种在人心。”显示的是对过去20年一连串对抗运动的“无悔”，而结尾的“香港人，加油！人在，希望在！”更是“化整为零”的宣告。

正因为民阵的“死不悔改”，惹来中联办港澳办的更强烈反击。中联办斥责民阵“贼心不死”，港澳办直指其“垂死挣扎是可憎可恨可鄙可笑”；更强调“民阵遗毒仍须持续清除，只有依法追究这些反中乱港组织的法律责任，彻底清算这些反中乱港组织的累累恶行，才能使香港重建法治秩序，重回发展正轨。”警方亦表明会“继续全力追究任何组织及人士有否违反《香港国安法》及其他香港法例”。《环球时报》总编辑则嘲讽民阵，“一边如此畏惧国安法而关张封门，一边又在作鸟兽散前从门缝里说几句硬话充好汉，怂恿他人‘別怕’，这就是‘民阵遗言’让很多人感受到的滑稽样子。”

自2002年成立的民阵，一直都未有进行正式注册，既无根据《社团条例》进行社团注册，亦无根据《公司条例》进行公司注册。过去20年，特区政府对此都是“只眼开只眼闭”。可是，经历2019年的暴乱，中央政府要全面整治香港社会，民阵的“非法”问题才被揭示出来。民阵成员对此也心知肚明，当问题被揭出后，即纷纷退出民阵，民阵成员数目由高峰时的50多个，至解散时已剩下不足10个。

警方今年4月曾根据《社团条例》第十五条，要求民阵提交其成员、活动及资金等资料，但民阵不作理会。直至昨天，才透露其有160万港元资产，会指示民阵“资产讬管团体”捐给合适的团体。

究竟民阵的资产何来？曾经有传媒指民阵曾接受美国NED的资助，对此民阵矢口否认。有泛民中人透露，民阵最大的资金来源，是每年七一或其他以民阵名义召集的大型示威中的筹款所得。每次民阵举办大型游行，沿途都有不同的反对派团体筹款。原来，这些团体与民阵有协议，由民阵分配每个团体的“街站筹款”位置，所筹得的款项，则要与民阵“分成”。于是，游行人数愈多，筹款的数目亦愈多，民阵所得的“分成”款额亦愈多。有泛民中人直言，若警方要认真追究民阵的资金来源，几乎所有民主派团体都会受到牵连。

大律师陆伟雄认为，若警方怀疑民阵所持有的160万元资产来历不明，可向法庭申请资产冻结令，待审讯完并判处有违法后，才可再向法庭申请充公令；不过他相信民阵款项主要是市民在多场游行捐款时集腋成裘，若未有证据证明有大笔不明来历款项，向法律申请冻结令的基础则较薄弱。行会成员、资深大律师汤家骅亦表示，不一定有法人地位才可接受捐款，而当有关组织取得警方不反对通知书举办游行，有市民在游行期间捐款予组织成员，他认为暂时见不到涉及犯法的行为。

究竟警方会如何追究民阵的资金来源，目前难以预料。但胡锡进就告诫反对派：“曾经起了破坏作用的极端反对派势力早悔改，早调整，就会多一份主动性，执迷不悟者只会付出更大代价。”

