学者：美国搞不定阿富汗 协防台湾是“过于浪漫的想法”

来源：香港中通社

随着美国撤军阿富汗，当地局势迅速紧张，引起台湾舆论关注，更加相信不能完全依赖美国支持。淡江大学战略研究所副教授黄介正15日表示，许多人认为台海一旦开战，美国会协防台湾，这是“过于浪漫的想法”。两岸最务实的作法是要设法避免战争，第一步就是要重启沟通管道，以防意外而误判。

对于此次美国在阿富汗撤军，黄介正表示，台湾没有美军驻扎，美军也没有帮台湾打中国大陆，因此不存在撤军撒手不管的问题，因为台美没有“邦交”也没有共同防御条约。

黄介正说，美国对台湾的安全承诺，无论是“台湾关系法”还是美国政府的声明，都是美国协助台湾“自我防卫”，而不是美国协防台湾或者帮忙打仗，“这些从来不在美国的承诺之中”。

黄介正认为，美军跟大陆不会直接交火，因为这两个都是有核武的国家，美国连伊拉克、阿富汗都搞不定了，美军在远东地区的战争都不是胜利离开，跟大陆更不会发生大规模军事冲突。

所以台海一旦有事，他说，最多只是美国提供台湾部分协助，像是弹药的补充、公海上不让台湾商船邮轮被大陆截断等等，但不会与台军并肩作战，因为台美没有联合训练和联合演习，语言也不通，武器装备不同，在没有联合训练情况下不可能“同盟作战”，台湾民众可能60多年没打过仗，美国说几句话就以为美军会站在你身边，“这都是过于浪漫的想法”。

虽然25年前台海导弹危机时，美国曾派航空母舰到台海，但他说，当时美国与大陆军力差距大，以此军事压力可以让北京决策者提前结束台海军演，但25年后两国军事实力对比完全不同，美国要介入考虑很多，何况大陆反干预的军事能力愈来愈强，美军要部署在台海周边困难度远高于25年前。

因此，黄介正说，我们要采取的大陆政策应该是要让战争情况不会发生，这就不能比美国还挑衅对岸，或拼命搞“去中国化”，大陆近来讲话并没有往武统讲，仍是说“和平统一”，因此台湾当局预防战争的第一步就是两岸要重启沟通管道。

黄介正强调，目前大陆对海基会都是“已读不回”，两岸都透过媒体社群网站传话，而不是直接沟通，风险就会比较大，误会也比较容易产生。避险机制不够，一旦出现类似之前导弹误射，就很难处理意外事件，尽速建立直接沟通管道是当务之急。