分析：塔利班入主阿富汗首都 但投资者忧在邻国巴基斯坦

来源：路透社

阿富汗塔利班武装周日进入喀布尔，不仅引起人们对阿富汗未来的担忧，也让人担心这对周边国家及其经济的影响。

阿富汗西部邻国为伊朗和伊拉克。塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦在阿富汗以北。但金融市场和投资者目前却聚焦在东边的巴基斯坦。

巴基斯坦担负着巨额公共债务，股市规模可观，并依赖于60亿美元的国际货币基金组织(IMF)援助计划。暴力和难民潮持续数年的前景将加剧该国财政修复计划的压力。

“当前局面非常令人不安，而且不幸的是，它使该地区倒退了许多年。”联博新兴市场债务主管Shamaila Khan说，“我认为，未来数月乃至数年，邻国将不得不应对难民涌入的局面。”

联合国难民署(UNHCR)估计，今年有40万阿富汗人逃离家园。据了解，这些人中只有几百人逃离阿富汗，但联合国难民署估计全世界有260万阿富汗难民，其中140万在巴基斯坦，100万在伊朗。

巴基斯坦的债券价格今年已经跌近8%，不过许多金融分析师认为，这可能与它延后获得IMF最新一笔资金拨付的关系更大，而非安全局势。

南亚恐怖主义门户网站(SATP)的数据显示，2010年至2015年期间，近一万名巴基斯坦平民在袭击中丧生。此后的数字已经下降，但外界担心如今会再次上升。

“难民再度涌入和暴力组织活动影响外溢，特别是对巴基斯坦西部城市地区和基础设施的破坏...可能使巴基斯坦的复苏和改革遭受挫折。”研究机构Tellimer分析师Hasnain Malik说。

他表示，如果塔利班进入阿富汗政府，风险可能会降低。

IMF对巴基斯坦的援助计划是其30年来的第13个计划，是帮助该国政府解决公共债务问题所必需的援助。巴基斯坦公共债务/GDP之比约达90%。

若塔利班对巴基斯坦境内发动袭击，可能引发安全疑虑，并使巴基斯坦更难达到IMF规定的目标。同时，一些投资者指出，他们可能提升巴基斯坦对西方的战略重要性。

“IMF正审慎关注阿富汗当地迅速变化的局势，”一名IMF发言人周五表示，并补充说，现在猜测安全局势可能对巴基斯坦产生什么影响还为时过早。

“如果塔利班控制了(阿富汗)，巴基斯坦对美国的战略意义就更大了，”ABRDN的投资组合经理Kevin Daly说。

他说，这可能有助于保持IMF资金的流动。

新加坡盛宝金融(Saxo Capital Markets)的全球宏观策略师Kay Van-Petersen说，阿富汗危机的影响最终可能会扩散到更大范围。

他说，许多阿富汗难民可能会在欧洲寻求庇护，此前有大量移民涌入，大多是为了逃离叙利亚、其他中东国家和阿富汗的战争或迫害。

他说，如果难民经由土耳其通过，他们可以帮助土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)向欧盟提出政治或资金要求。

“基本上，这是埃尔多安用来向欧盟提出要求的一个砝码...‘付钱给我们，让我们照顾这些难民，否则我们就会让他们通过’，”他说。

他说，这可能会拖累欧元，并提振土耳其里拉。

BlueBay Asset Management的新兴市场观察者Tim Ash说，随着北约军队的撤离，塔利班的挺进损害了美国的信誉，并加剧了中美之间日益激烈的竞争。

“很多方面都与越战时的情况类似，”Ash说，他回顾了1975年西贡沦陷时，最后一批美国人和许多南越人从美国大使馆屋顶上撤离的情景。“有西贡时刻再现和最后一架美国直升机离开的感觉。”