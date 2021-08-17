台湾不是阿富汗，但……

来源：中时新闻网“时论广场”

作者：江静玲

阿富汗局势直转急下，誓言将像狮子一般重返的塔利班战士，已占据了首都喀布尔。美国大使馆人员从阿富汗仓促撤离、阿富汗总统加尼狼狈逃离喀布尔、英国派武装重兵前往阿富汗确保其公民安全撤离，英相约翰逊召回休议中的国会紧急讨论阿富汗变局，英国国会前次面临如此情况是2014年轰炸伊斯兰国（IS）。

阿富汗唤起了当年美军从越南撤军，任由西贡沦陷的记忆。对于在防御和安全上向来依恃美国的台湾，阿富汗成为另一记示警。台湾会不会成为下一个依赖美援的牺牲者？在这一点上，台湾人是需要有信心，台湾不是阿富汗，台湾是一个民主、自由、开放、性别平权的地区。

拜登政府从阿富汗撤出美军的决定，是一个比错误还糟糕的决定，对美国领导的西方盟国而言，这是一场战略大失败。此刻，许多人可能忘了其实与塔利班谈判承诺美国在今年5月底撤军的是美国前总统特朗普，而且那是一项单方面的协议。拜登未料到的是美军拖延撤离时间，引发塔利班如此巨大攻势，包括针对美军在内，证实了西方这场对塔利班的“永远的战争”从未赢过，且确实无法赢。

阿富汗前景黯淡。塔利班20年后重返执政，对许多阿富汗人将造成可怕的影响，尤其是妇女。塔利班严格执行伊斯兰对女性的规范，不得工作、不得上学，必须蒙面，未有家中男性陪同不得出门。一如绝大部分的冲突区域，妇幼是最大受害者，在塔利班统治下的阿富汗，尤其为甚。

这场崩溃的后果，影响所及将远超出阿富汗。西方国家，包括英国在内的欧洲各国不可避免的将面临另一波难民潮；难民外流可能动摇阿富汗邻国的稳定。这种情况在伊拉克、利比亚和叙利亚都发生过。

大国竞争是另一个焦点。美国撤军，让中国、俄罗斯有填补战略真空的机会；塔利班领导的阿富汗更可能再次成为伊斯兰主义全球圣战的避风港。西方盟国这次在阿富汗战略上的失败，对西方阵营在这个大国竞争时代会产生什么影响，美国还能在与中国竞争下占上风吗？

值得注意的是，重返喀布尔的塔利班已不再是当年只知把千年大佛遗址炸掉的激进组织。在美军撤军前，塔利班一方面拒绝与英美和欧盟谈判，一方面则积极与俄罗斯、伊朗接触，塔利班政治委员会负责人巴拉达尔7月底与中国外长王毅更在天津高调晤面。凡此种种可以窥知，塔利班看到了在大国竞争时代，国际政治重新洗牌，透过合纵连横，塔利班在国际政治现实下的新机。

国际政治错综复杂，东西阵营和价值观如此泾渭分明，却已许久未见。大国竞争中，美国需要说服盟友和合作伙伴的是让他们相信西方的政经模式值得捍卫，美国也会捍卫这些模式和价值。但目睹阿富汗的绝望景象，美国和其西方盟国的说服力实在难以令人信服。

台湾不是阿富汗。但台湾需要谨记，阿富汗一夕变天，再次证明在国际政治现实下，没有什么不可能发生的事。做为棋子或下棋者，此刻的台湾比任何地区都需要慎思。