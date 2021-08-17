拜登弃卒一错再错 结局难看内外交困

《星岛日报》社论

阿富汗形势急转直下，武装组织塔利班以迅雷不及掩耳之势，进占首都喀布尔，并宣布战争已结束。阿富汗内战在极短时间内结束，美英等西方国家仓皇撤侨，异常狼狈，更凸显美国总统拜登的严重失误，既错估阿富汗局势，撤军又撤得一塌糊涂，因而受到内外压力，在内部正面对共和党的狙击，在外部则要安抚北约盟友，还要化解替美国当反中抗俄马前卒的台湾、乌克兰的忧虑。

美国入侵阿富汗20年，美国人民早已不支持这场战争，前总统奥巴马及特朗普都想速速撤军，甩掉大包袱。拜登4月时表明今年九一一前，美军全部撤出阿富汗，嘱该国政府军应为自己国家而战。但美军5月开始撤走，塔利班在短短两三个月已急速占据阿富汗大部分乡郊地区，本月初进军省会大城市，只一个多星期就进占首都喀布尔，重掌政权。

政敌趁势狙击 盟友满肚怨气

塔利班如此顺利占领全国，令外界极度震惊，大家都估不到美国竟然没有妥善规划，让其撤走后的阿富汗政府有能力对抗塔利班，更估不到美国扶持了20年的亲美政权如此不堪一击。美国国防部官员上周末还估计，塔利班在90天内攻陷喀布尔，结果却连九天都守不了，美国外交官因而要狼狈地乘直升机赶往喀布尔机场逃亡，令人联想到美国1975年仓皇撤离西贡危城那一幕。

美国弃掉阿富汗，已是失败，在撤退时尽显窝囊，更是一败再败，这令拜登政府即时面对多重挑战。其一，拜登和北约面临是否承认塔利班的困局。从地缘稳定角度看，各国理应承认塔利班合法性，因该国政府已全面瓦解，承认塔利班才可令局势快速回稳；此外，塔利班已向国际释出善意，拟实行温和政策，若国际冷待，只会逼它走向极端。

然而，从美国等西方国家的面子和利益而言，绝不愿意承认塔利班政权，因这将显示它们入侵阿富汗的失败，并希望继续打压反西方的塔利班，英国首相约翰逊就呼吁各国不要急于承认新政府。但美国等西方国家若拖塔利班后腿，将加添地区不稳，并惹起中亚及中东国家不满。

其二，拜登将面临共和党和特朗普逼宫。参议院共和党领袖麦康奈尔批评拜登撤军“卤莽”，导致当地局势恶化，前总统特朗普更要求拜登辞职。不过特朗普及共和党过去都赞成撤军，只是党同伐异，拿拜登开刀。拜登这一次严重错估阿富汗局势，撤军又撤得令美国人丢脸，难辞其咎，对共和党的猛攻，只能陷于苦战。

其三，拜登要安抚北约盟友的怨怼。美国为九一一恐袭报仇，令盟友北约同身陷阿富汗泥沼，为此付出人命及庞大军费，现在美国撤走又无善后，结果令塔利班急速上台、北约出尽洋相，难怪连美国铁杆盟友、英国国防大臣华礼仕（华莱士）也公开内部矛盾说，美国撤军是个错误，为塔利班“助威”。拜登若想领导西方对抗中俄，就先要安抚盟友这股怨气。

台乌菲生疑虑 难再依赖“大佬”

其四，拜登要化解助其反中抗俄马前卒的疑虑。阿富汗政府急速败亡，凸显拜登如何弃盟友而不顾，据《纽约时报》报道，这可能再一次损害美国信用，盟友更难完全依赖美国支持，这情绪在台湾、乌克兰、菲律宾等地特别强烈。

拜登过去数月鼓动台湾、乌克兰挑衅北京与莫斯科，又试图促使菲律宾、越南等在南中国海挑战中国，其中台湾蔡英文政府对拜登的示好，更如获至宝，以为在其撑腰下可大步推动台独，实不知美国若形势不对，将弃台不顾，甚至可能反手出卖台湾。值得蔡英文记取的是，拜登周六为开脱阿富汗撤军之误，说了一句“我不能接受美国无休止地介入另一个国家的内部冲突”，那他未来若介入两岸冲突，又能介入多久呢？

拜登在阿富汗满盘落索，并引发众多后遗症，陷于上任后最难堪的窘境，成为阿富汗改朝换代中的大输家。