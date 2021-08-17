台媒：拜登轻率抛弃的盟友——阿富汗启示录

《联合报》社论

美国总统拜登宣布将在8月底完成阿富汗撤军时，他一定没想到，塔利班部队在8月15日即长驱直入喀布尔，轻松拿下阿富汗政权。拜登的难堪，不仅是美国大使馆人员被迫仓皇撤离，包括他的撤军计画草率无章招致羞辱结局，从而使其“美国回来了”的全球领导角色受到质疑。这种“用完即弃”的态度，看在被卷入“价值联盟”的台湾人民眼中，不会深感心寒吗？

从几个对比，足以看出美国的阿富汗撤军计划如何草率。第一，美国在阿富汗驻军长达20年，但神学士仅花九天即攻陷20多个城市，迫使总统甘尼（加尼）弃位逃亡。第二，美国扶植的阿富汗政府军有35万人，而塔利班武装部队不过7万多人，后者却如秋风扫落叶般直捣首都，一路不战而胜。第三，拜登以为借由撤军，可在下月九一一恐攻事件20周年时，为此事做个和平收尾；谁料他迎来的却是仓皇撤退，也唤起人们对美军在越战时西贡沦陷的惊悚记忆。

“阿富汗撤军”是特朗普（川普）时代即有的决定，拜登只是“川规拜随”；他的理由是：不想把这场“海外最长战争”再交给下一任总统。这个想法本身并没有错，但他所有的安排都仅着重在“撤”，在谈判中对于执行细节和步骤都缺乏规划，对于美军将领建议的不要预设撤军期限也拒绝接受。也因此，拜登宣告的“8月底完成撤军”，不啻是在鼓舞塔利班：“你们9月起即能为所欲为”。更没想到，民选的甘尼政权会崩溃得那么快，甚至撑不过拜登宣示的撤军日期。

塔利班攻至喀布尔城下的最后政权谈判，是由代理内政部长米萨卡瓦具名，向外界发布了政权将“和平转移”的讯息。由此可见，甘尼政府重要官员弃守溃逃的速度有多么惊人。甘尼宣称，他之所以离开，是为了要避免“血流成河”。但他无法说明，为什么他手下的政府军在遭遇塔利班部队时，几乎都选择直接投降，包括其他亲政府的民兵也都放弃战斗。于是，大家眼睁睁看着塔利班宣布成立新的“阿富汗伊斯兰酋长国”，所有妇女再被迫穿上遮眼罩袍。

正当拜登总统企图带领美国重登国际领导地位之际，阿富汗沦于塔利班之手，对他的声望当然是一大重击，国际社会不会再相信他的承诺。就在上月，拜登还保证说，阿富汗政府“有能力”确保政府的延续；不旋踵，他的保证化成了灰烬。拜登的策士和情报部门曾预估，阿富汗政府应该可以撑上三到六个月；结果，他们连半个月都撑不过。阿富汗如此难看的坠落，美国20年的介入化为泡影，投入超过两兆美元的战争经费却维持不住任何民主信念，这些帐最后都将算在拜登头上。

20年前的九一一恐攻事件，引发小布什总统出兵阿富汗。20年过去，拜登以轻率的姿态抛弃阿富汗，以为可以为九一一事件画下和平句点，没想到却引来另一场失败，也使阿富汗重回原点。《纽约时报》毫不讳言，这应该让台湾、乌克兰等盟友警醒，不能一味指望美国的支持；此话，实一语道破要害。

美国在阿富汗的人力物力投入不可谓不巨大，但当拜登决定以“美国利益”为优先考量时，所有过去的努力和承诺都一夕“可割可弃”。那么，被美国当成“反中马前卒”的台湾，我们握有多少“不被出卖”的自主权？再看，那些接受美国羽翼七年的“甘尼们”，在真正的考验来临时，选择在第一时间逃之夭夭，还大言不惭地宣称逃亡是为了和平。这种品德的官员，蔡政府没有吗？