高度依赖美国 蔡英文对阿富汗只能无语

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

阿富汗政府倒台震惊全球，从不放弃蹭国际事件的蔡英文，保持静音。阿富汗是中东地缘政治最敏感之处，牵动美中新冷战布局，纽约时报等外媒已点名台湾该觉醒，台总统府与国安会、外交部一反过往膝反式发声，缄默得反常。

塔利班接管首都，英国首相约翰逊率先将责任归咎美国总统拜登，拒绝承认塔利班政权，德法澳领袖除急于营救当地的国人，更担心阿富汗再沦恐怖主义温床，忧心该国人民处境，准备协商难民潮等衍生问题。

欧盟外交总不忘人道色彩，对比提前结束大卫营休假的拜登，对比极强烈。美国仓惶急撤，重演西贡陷落，顿失国际信任，拜登承受国内外压力，他将责任全数甩锅出逃的前政府，“溃败之快，彰显美国撤军正确”，因为“美军不该、也无法为‘不愿为自己而战’的军队而战”。他没多谈无辜人民，或许因这些人也没起身反抗。

美国的亚洲盟友里，只有日本表态配合。台湾处境特别，“今日阿富汗，明日台湾”的忧感充斥民间，独派及侧翼忙于辩驳“台湾不是阿富汗”，绿委则拿1949年的国民党政权反讥忧心者。拿扫把“抗中”的苏贞昌满嘴风凉话，“阿富汗内部乱，别人想帮也没办法”。

台湾当然不是阿富汗，也非美苏冷战的越南，蔡政府更不是打了二十多年内战的国府政权。但美国一直是主导国际秩序，维护自身最大利益的美国，而台湾和那些被华府放弃的盟友一般，都有个极其依赖美国的政府。

因为依赖，所以蔡英文说不出对阿富汗人的关怀，台湾流露同情就形同欧洲国家般，戳破拜登放弃人道责任的残忍；蔡英文也没立场谴责逃亡的政府要员，他们是美国纵容的贪污政客，和民进党一样靠美国执政。

塔利班重返执政，外交手段极其灵活，早已和中俄取得谅解，美国与欧盟基于平衡，也得对新政权留下交往余地。布林肯与王毅已就阿富汗局势展开对话，美国自以为把恐怖分子打包丢给中国，便能从容建立反中战线，谁知不是让中俄在中东形成新的统一战线，给欧美结盟另出课题？

美国为抗中，对驻军二十年、并有政治承诺的阿富汗都能不顾形象随手放弃，在塔利班开启的新地缘政治里，美国将如何摆布台湾这颗棋子，这才是问题所在。蔡英文除了静观后势，连反驳国际媒体自清绝非阿富汗都怕惹事。

游锡堃、蔡丁贵之流，寄望北京攻台时，宣布独立，美国会情义相挺。这些人没听到拜登说，驻军阿富汗的唯一关键利益是为防止对美国本土恐攻，“不是打造一个国家或民主政体”。若把阿富汗换成台湾，这话让蔡政府精心打造的“台美民主同盟”形同一厢情愿。

奔跑在喀布尔机场的仓惶面孔，提醒台湾人省思前途是否只有扈随美国一途。而蔡英文的失语，透露这个政府其实并不比美国人可靠。