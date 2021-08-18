黑箱里的五倍券和疫苗让台湾民怨如火

来源：联合新闻网

联合报社论

蔡政府强推五倍券与高端疫苗，前者漠视民间纾困孔急，后者藉疫苗荒骑劫人民手臂；两者效应加乘，民怨螺旋升高，并快速蔓延。五倍券在绿委造反与蔡总统干预下，行政院长苏贞昌被迫让步，全民领券免负担；但五倍券决策反复，暴露振兴纾困的黑箱作业，与人民生活脱节。同样让民怨如火的是，政府疫苗分配的黑箱作业，加剧疫苗荒中的人心焦虑与不平。

疫情短暂趋缓，政府便又开始吹嘘防疫有成，连三加十一的破口责任都推得一乾二净。但现实是，病毒威胁未远离，民众没疫苗可打，内需市场奄奄一息，失业率窜升十年新高，消失的工作机会未随警戒降级恢复。

这波疫情狂暴，全台湾都有纾困需要，苏揆撒币不手软，追加的四千两百亿元特别预算转眼间花到只剩一千六百亿。但面对基层哀鸿遍野，他的五倍券却无心解决基层温饱问题，却一心藉机“振兴”个人声望，连党内同志都不以为然。

外界对振兴券的质疑，主要在行政部门可藉转包宣传等理由虚增成本，分肥周边利益团体；这点，从审计部的报告即知疏弊。三倍券发行成本高达二十三亿元，行政流程化整为零外包皆无公开程序，遭质疑图利特定厂商。五倍券则面额及张数都增加，不仅增加发券成本，流通性更差，还要劳师动众领取兑换。蔡政府举债“花钱发钱”，花的是人民的纳税钱，如果行政流程继续黑箱而不便民，人民当然火大。稍早卫福部对疫苗的采购，经对比郭台铭等民间组织购捐疫苗的价格，明显高到不合理的地步，还无法保证到货及品质。这些，民众岂能释怀？

再看蔡政府对高端疫苗的偏袒，美其名为“扶植国产疫苗”，但从联亚疫苗旋遭否决出局，即可知“扶植国产”只是“护航高端”的幌子。陈时中一开始即刻意压低外购疫苗数量，又千方百计拖延郭董等民间团体购捐ＢＮＴ疫苗，目的即要把机会留给高端。好笑的是，在医护及政府官员优先施打外国疫苗后，青壮世代的手臂只能押给审核过程有争议的高端。如此私心充满，谁能心服？

在疫苗之乱中，护航政策的利益集团逐一浮现。第一，是卫福部负责审议疫苗研发与分配的食药署及疾管署，这些官员皆在疫情一爆发即造册抢打进口疫苗，可见他们对台湾产的政治疫苗缺乏信心。

另一集团，是官方专家。从中研院院士陈培哲辞职事件可知，高端疫苗的紧急使用授权充满政治力干预，审查委员与卫福部传染病防治咨询会预防接种组（ＡＣＩＰ）多所重叠，疫苗业者的计划主持人也厕身其中，自研自审兼指定人民施打。ＡＣＩＰ成员多属台湾疫苗推动协会，该会接下卫福部标案负责评估疫苗施打的不良反应，将影响日后申请药证。

同一群人，借不同身份和招牌，全程力挺高端；有学者兼政府顾问，又兼业者代言人，角色错乱到令人眼花撩乱。尤其ＡＣＩＰ负责制定疫苗施打顺序，却违反国际常规将接种依政治需要排序，还不断膨胀优先施打名单。这群人创造独步全球的二期免疫桥接，明挺高端，暗抢ＡＺ、莫德纳，真是白色巨塔之光。

纾困及疫苗之乱掀起严重社会矛盾，被剥夺感成为抗疫时期的集体精神创伤。环顾日韩星越澳等国，政府无不努力降低疫情造成的贫富差距，替国人争取疫苗，修复经济民生。对比之下，台湾民选独裁在畸形防疫体制下豢养出各类特权团体，人道和公义被抛在脑后，民主和科学全成了弱肉强食的帮凶。



