塔利班曾炸巴米扬大佛 考古界忧文物前途

来源：明报

阿富汗文化和历史界对塔利班曾炸毁巴米扬大佛记忆犹新，当地博物馆和考古学家未来得及抢救遗址和文物，塔利班就闪电攻陷全国。政府一名消息人士表示，有必要保护文物，但问题是难以找到安全地点，现时亦没有方法让文物离境，保育前景难料。

国立博物馆8万藏品恐陷险境

塔利班奉行伊斯兰原教旨主义，否定所有人类或动物图像。塔利班2001年3月用坦克和大炮摧毁建于公元6世纪的巴米扬大佛，英国广播公司（BBC）去年2月亦报道，塔利班成员曾在2001年2月进入喀布尔博物馆，用锤子和斧头砸坏任何他们认为有悖于伊斯兰教义的人类或动物形象艺术品，毁掉数以千计的无价之宝。

《国家地理杂志》报道，塔利班已控制了离喀布尔不远的丝绸之路考古遗址“小铜矿”（Mes Aynak），这是中亚的重要古老佛教寺院之一。当地除有大批佛塔和雕像外，还有约一万件文物出土，包括逾2500个钱币。塔利班也控制了赫拉特城堡的新博物馆，以及坎大哈省、加兹尼省和巴尔赫省几座较小的博物馆和藏品。报道指出，阿富汗官员原本打算把文物从第二大城市坎大哈和第三大城赫拉特运到其他地方保存，但已经来不及。

如今塔利班已进驻首都喀布尔，当地的阿富汗国立博物馆逾8万件藏品恐陷入险境，馆长拉希米（Mohammad Fahim Rahimi）说：“我们非常担心馆员和馆藏的安全。”

拉希米与阿富汗考古研究所长努里（Noor Agha Noori）表示，有与身处塔利班治下城市的工作人员联络，他们看似仍然安全，塔利班也告诉基层员工可以继续工作。但由于这些员工被限制待在家中，因此无法得知考古场地、博物馆和文物的现况。

塔利班领袖2月曾声明保护文物

塔利班领袖今年2月曾发表声明，指示追随者“大力保护、监察及保存”文物，停止非法挖掘，守护所有历史遗址，并将禁止贩售文物。不过，许多阿富汗文化遗产专家质疑有关承诺。阿富汗美利坚大学社会科学教授谢里菲（Omar Sharifi）说：“塔利班洗白自己形象，但他们仍然是意识形态强烈且极端的组织。”谢里菲称自己受到塔利班人员的威胁，上周已逃亡到印度。