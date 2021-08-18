阿富汗变天 台湾的镜子

来源：中时电子报

作者：汤绍成

阿富汗极端组织塔利班15日以迅雷不及掩耳的速度占领首都喀布尔，夺权成功，震惊全球。联合国安理会立刻召开紧急会议，这对于美国在国际上的威信打击甚大，未来是否会殃及两岸关系？“今日阿富汗，明日台湾”的危机感也在台湾引起热议。阿富汗的局势发展值得台湾重视。

首先，此次美方完全误判形势。原本美方有意在撤军后让阿富汗陷入内战，并已预期阿国政府军必败，因为他们都是雇佣军，极缺乏战斗意志，只是未料到政府军会如此迅速崩解。美国原计划在塔利班掌权后再实施制裁，以便引发中亚与新疆的动荡，一方面可抽身专心对付中国与俄罗斯，进而地区动乱更可牵制中俄两国，双重获利，但如今失算，图穷匕见。

塔利班是阿富汗的激进基本教义派组织，他们反对世俗化，尤其限制妇女权益，手段残暴。但至今塔利班的行动并未如以往，在围攻喀布尔时，只以信心喊话就摧枯拉朽，长驱直入，这也显示美国以重金培植的阿国军队早已闻风而逃。事后，塔利班还宣称不会进行报复行动，想离开的人悉听尊便，也同意女学生可上学，让人感觉幕后有高人指导，以图长治久安，但未来的发展还在未定之天。

正当西方各国仓皇逃离之际，中国大陆却显得从容，并未关闭大使馆。由于阿富汗与中国接壤，同时中亚地区也是大陆一带一路的重要通道，北京早就想建立阿富汗与中巴经济走廊的通路与油管，但屡遭阿国政府与美国阻挠，再加上塔利班与疆独关系匪浅，因而中方早已与塔利班有所协商。目前北京已开出条件，若塔利班可以建立联合政府，稳定政局，且与疆独画清界线，中方就可正式承认其合法性，以便让塔利班政权可打开国际地位，但塔利班是否如愿以偿，还需要观察。

北京与阿国新政府并非没有合作空间，尤其战后重建乃双方互利共赢的重要基础，况且中方还一再强调不干涉内政，更不会重蹈苏联与美国的覆辙。因此一旦美方在对阿问题上陷入困境，不啻增加了中方博弈的筹码，这自然可能会对台海情势有所影响。以往美方反对陈水扁时期的公投，就是因为中美在伊朗与朝核问题上的合作。塔利班此次的胜利虽对新疆可能有所影响，但目前大陆应还可控制新疆的局面。

拜登16日发表谈话捍卫自己撤军的决定，但从结果来看，仍无法挽回美国的大国形象。拜登承认，阿国政府崩溃的速度之快超出他的预料，并指明“我们提供阿富汗一切决定自己前途的机会，但我们无法给予他们为此前途奋战的意志力。”美方在阿富汗20年，竟然误判阿国政府军的士气和实力至此，难免令人对美国的情报能力有所质疑。以此推断，美国对中美、两岸军事实力的判断是否也会失准？我们也该扪心自问，一旦两岸发生冲突，台湾的奋战意志力又如何呢？

此次美国的溃败，再次证明所谓普世价值的局限性，否则美方培植阿国政府20年，民主的价值还是不敌当地神权的影响。况且，德国与一些欧洲国家政府也开始检讨，如此紧随美国的步调，付出巨额代价，最后换得一场空，还要面对未来可能的难民问题，确实失算。蔡政府的国安团队面对阿富汗的变天，更应审慎评估美方在台海冲突时支持台湾的能力。阿富汗就是一面血淋淋的镜子。

作者为国立政治大学国际关系研究中心兼任教授