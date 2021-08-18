解放军为何突然军演？

来源：中时电子报

作者：王崑义

中国大陆解放军东部战区突然宣布，8月17日东部战区出动作战舰艇、反潜机、歼击机等多军种力量，在台湾西南、东南等周边海空域，组织联合火力突击等实兵演练，检验战区部队一体化联合作战能力。这种当天军演，当天宣布的情况，可是从未有过。

解放军“突发”演习，应有三个目的：

1.阿富汗情势逆转，台湾民进党政府还是有恃无恐，相信美国还是会力挺台湾，蔡英文会见AIT台北办事处处长孙晓雅时，还在谈“好柿会花生”（好事会发生），完全不谈阿富汗情势。苏贞昌也批评赵少康说：“今天有强国说要并吞台湾，我们一定守护这个国家，不像有些人，老是长敌人威风，减自己志气”。显然蔡政府对阿富汗变局无感，既然无感，解放军就用军演让民进党政府感受一下什么是兵凶战危。

2.美国参议院情报委员会约翰科尼发布帖文说，美国在台湾有3万名驻军，比韩国2万8千人还多。这虽然是错误的讯息，但是环球时报总编辑胡锡进却回复，若真如此，解放军马上发动攻台行动。解放军演习等于是间接警告美国，不要对台湾有妄想。

3.外传美国海岸防卫署和台湾海巡署进行联合演练，虽然都是海警，却有第二海军称号。特别是台湾外交部发布新闻说，台美已经进行海巡视讯会议，间接承认台美有海巡联合演习的情事。

无风不起浪，解放军突发性发布军演，以东部战区兵力在台湾西南与东南海空域进行演习，显得有些突兀。中共东部战区主要战场应该在东海，如今却跑到台湾南部进行军演，这不只是威慑台独，同时要吓阻美日，不要介入台海战事。