台湾非阿富汗 但蔡英文忘了美国的突袭？

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

美国撤军，让阿富汗政权迅速倒台，塔利班重新成为喀布尔的主人。美国这番“背叛”盟邦的操作，让不少人示警民进党政府，不要太迷信美国的支持。不过民进党反唇相讥，说阿富汗的情况“比较像1949年的国民党”，还说类比阿富汗是“无可救药的失败主义”。但民进党可能忘了，曾经发生在自己身上的两段历史。

时间回到2000年陈水扁成为第一任民进党总统，当时美国也正值政党轮替，刚上台的，是共和党的小布什总统。在上任之初，小布什对台湾的支持几乎是毫无保留，甚至打破了过去美国一贯对两岸的“战略模糊”方针，表示将无条件支持台海和平，小布什堪称是台美断交后，对台最友善的总统。

不过到了陈水扁执政中后期，小布什却立场丕变，多次释出对陈水扁和民进党不满的讯息，甚至视陈水扁为“麻烦制造者”。虽然陈水扁在2004年胜选，但美方却一反常态，并未在第一时间祝贺陈水扁的连任。2008年民进党失去政权，虽然不能说和美国对陈水扁的态度转变直接相关，但美方对民进党从支持转为保留甚至不满，让民进党花了很长时间修补双方关系，却是不争的事实。

时间再来到2011年9月，甫获得民进党提名为总统候选人的蔡英文满怀自信的访问美国，当时随行幕僚都宣称，美方对蔡英文印象深刻、高度肯定，“让美方觉得像是自己人”。但没过多久，就有国际媒体报道，美国资深官员透露，蔡英文“引发人们对台海安定的忧虑，而台海安定对美国至关重要”。

当时有消息指出，蔡英文对于遭到美方“突袭”勃然大怒。而后来诸多讯息也显示，该篇报道并非空穴来风，而是出自美国国家安全顾问唐尼隆的手笔。“美国不支持”后来也成了2012年蔡英文败选的一个主要因素。

依照民进党的说法，美国对台湾的支持，是基于国际战略的核心和民主价值的一致。但反过来看，难道被小布什“大力支持后又痛斥”的陈水扁，是因为违反民主才遭致不满？还是蔡英文被“突袭”，是因为不够亲美、不够听话，不够“符合国际战略核心”？

更进一步说，不管陈水扁是因为“一边一国”、“台独时间表”、“防御性公投”等作为，遭致小布什不满，又或者蔡英文被美方“突袭”，根源于民进党的两岸政策太躁进，其关键因素都是“中华民国的存在是否符合美国利益”，多么亲美或多么符合民主价值，根本无关宏旨。美国两次背弃民进党，都只是因为“民进党不符合美国的利益需求”罢了。

由此看来，其实1949年、1978年的国民党，和2004年、2011年的民进党其实根本没有多大的不同。美国将战略核心从“反恐”转为“亚太”，所以才选择放弃阿富汗；但如果有一天美国再度战略转向，台湾会不会如同阿富汗，也成为战略弃子？或者在美中争霸格局上，成为被推上火线的炮灰？这才是阿富汗能否类比台湾的关键问题。