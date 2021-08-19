塔利班三承诺未释疑 民间现示威

来源：明报

阿富汗塔利班重夺政权后周二（17日）举行首场记者会，发言人穆贾希德作出三大承诺，包括不会内外树敌、不会报复前敌人、在伊斯兰教法下尊重妇权，惟未释除阿富汗人的疑虑和不满。昨在最少3个城市首见反塔利班示威，另亦有大批民众周二继续涌到喀布尔机场尝试逃离国家。美国CNN报道，自塔利班周日重夺政权后，喀布尔街头鲜见女性的身影，罩袍销量和价格则上升。曾因争取教育权被塔利班枪击的巴基斯坦少女马拉拉同日也投书《纽约时报》，对未来阿富汗妇权表示忧虑。

塔利班1990年代末执政时对伊斯兰教法有严格解读，包括禁止女性工作，女童不可上学等。穆贾希德（Zabihullah Mujahid）周二强调今次塔利班上台将很不同，在伊斯兰教法框架下允许女性工作和学习。另一发言人沙欣（Suhail Shaheen）同日接受英国传媒访问亦表示，将不会强制女性穿着覆盖头至全身的罩袍，女性亦可接受小学至大学教育。不过许多阿富汗人对塔利班的承诺持怀疑态度，争取阿富汗人权及妇权的23岁女教师桑蒂雷（Pashtana Durrani）向路透社说：“若他们限制课程，我将上载更多书到网上图书馆；若他们限制上网，我将把书带回家；若他们限制教师，我将开设地下学校”。

马拉拉忧阿富汗妇权

诺贝尔和平奖得主马拉拉（Malala Yousafzai）周二也在《纽时》发表题为《我担忧我的阿富汗姊妹》的文章。现生活在英国的她写道，“阿富汗女孩和年轻妇女再次面临我过去的处境——她们因想到可能永远不被允许再看到教室或拿起书本而感到绝望”。马拉拉又质疑塔利班尊重妇权的承诺，“监于塔利班暴力压制妇权的历史，阿富汗妇女的恐惧是真实的”。

妇女少上街 罩袍销量升

目前不少阿富汗妇女仍忧虑塔利班昔日打压妇权的制度重临，美国有线新闻网络（CNN）周二报道，与前几天相比，喀布尔街上的女性少了许多，就算有妇女上街，也穿得较以往保守，脸上经常蒙着面纱或穿上罩袍，罩袍的销量和价格都上升。一些妇女认为，考验塔利班平权的的承诺，其中一个标准是他们会否给予女性政治和决策的工作。

阿富汗最少3个城市昨日爆发反塔利班示威。其中在东部大城贾拉拉巴德（Jalalabad），有居民尝试在市内一个广场悬挂原阿富汗国旗以取代塔利班旗，有居民称塔利班人员向示威者开枪，造成最少3人死逾10人伤。另外两城市亦有示威者挥舞阿富汗国旗。

塔利班周二表示，将建立一个包容的伊斯兰政府。流亡海外的塔利班第二号人物巴拉达尔（Mullah Abdul Ghani Baradar）与多名高层，周二从卡塔尔抵达阿富汗南部城市坎大哈，是他10多年后首次回国，预计将着手筹组新政府。塔利班称，包括穆塔基（Amir Khan Muttaqi）在内多名塔利班领导人，正与曾是敌人例如前总统卡尔扎伊（Hamid Karzai）就成立新政府谈判。另外，阿联酋外交部昨证实，周日变天后流亡的阿富汗总统加尼和家人正身处该国。

前总统加尼身处阿联酋

英国国防参谋长卡特（Nick Carter）昨表示，世界应给塔利班空间组建新政府，“它可能跟人们记忆中的1990年代的那个塔利班有所不同”，如果给他们足够空间的话，“这个塔利班可能会更加理智”。不过英国首相约翰逊昨警告，各国不要过早承认塔利班政权，并表示英国会根据塔利班行动而非其言论、它对待恐怖主义、罪案和毒品的态度，以及女孩受教育的权利等，来判断这个政权。