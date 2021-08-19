美中拉响全球芯片竞赛 日本担心本国半导体业被打趴

来源：路透社

日本的半导体产业曾经制霸全球，如今风光不再，而且随着美国计划投入数十亿美元发展芯片制造业以反制中国，日本担心本国最后仅存的一些半导体势力也会不保。

由于客户不断流失到价格更低廉的竞争对手，而且未能保住先进制程的领先地位，日本半导体产业经历了“失落的30年”，根据日本经济产业省的资料，日本在全球芯片制造业的份额已经从50%锐减至10%。

在贸易战和安全隐忧的推动下，中国和美国都在大力支持芯片生产，官员担心日本可能彻底失去立足之地。

“我们不能光是继续一直以来的做法，必须在完全不同的层级展开行动，”前首相安倍晋三在5月的自民党内部会议上表示。这是自民党在推动日本成为领先数字经济体的首场党内会议。

日本经济产业省今年稍早发出的文件显示，预测到2030年日本在芯片行业的占比份额可能降为零，说明了日本对于无法插足全球科技势力洗牌的担忧。

在半导体产业链中游的日本企业，为芯片商供应晶圆、化学品和生产设备等，这些日本企业仍然居于全球领先地位，而他们的未来正是日本当局的主要担忧。

官员担心，透过吸引台湾的台积电等亚洲晶圆代工巨头赴美设厂，美国可能也会打动这些企业跟进。

“企业有可能在日本建厂并出口，但作为供应商，你离得越近越好，这样更容易交流信息。”经济产业省商务情报政策局情报産业课长西川和见称。

他表示，虽然这种转变可能不是立即可见，但“长期来说就可能发生。”

西川和见担心的企业包括，晶圆制造商信越化学工业和胜高(SUMCO)、光刻胶供应商JSR、及生产机械制造商Screen Holdings和东京电子(东京威力科创)。

JSR一名发言人说：“我们始终做好准备因应每个国家的政策变化。”该公司在日本、比利时和美国生产半导体用光刻胶涂层。

当被路透询问时，这些企业无一表示目前有将生产转移至美国的计划。

科技大战

为留住他们，日本需要芯片代工厂购买他们的晶圆、机器和化学品，并确保为日本汽车业者和电子设备制造商稳定供应半导体。

台积电已经在东京附近建立一座研发中心，并正在评估在日本建立一座晶圆厂的计划。

然而到目前为止，该公司最大的海外投资项目是斥资120亿美元在美国亚利桑那州兴建的一座工厂。

为了在科技竞争中保持领先，首相菅义伟的政府在6月批准了经产省西川和见团队制定的一项策略，以确保日本有充足的芯片可以在未来将推动经济增长的科技领域展开竞争，其中包括人工智能、高速5G连接和自动驾驶汽车。

其中一项举措就是将日本变成亚洲数据中心。这种数据中心会产生对半导体的巨大需求，反过来还会吸引芯片制造商在附近建厂。

支出举措

然而，其行业政策成功与否将取决于资金。

到目前为止，日本已拨款5,000亿日圆(45亿美元)用于增强技术供应链，以帮助企业在疫情期间应对芯片和其他部件的短缺，并促进向5G转变。

但相比其他国家的支出计划，日本的刺激力度简直微不足道。

“以目前的支持水平来说，日本半导体行业形势艰难，我们希望政府的激励措施可以比肩世界其他国家。”日本电子情报技术产业协会(JEITA)在一封电子邮件中说。

美国参议院已经批准了一项议案，授权为新科技提供1,900亿美元的公共资金支持，包括540亿美元用于芯片支出。欧盟则计划斥资1,350亿欧元(1,590亿美元)来培育自己的数字经济。

要赶上这样的支出水平，日本将不得不拨出大量公共资金，而这些资金原本可能用于卫健和福利。经济产业省尚未说明它认为需要多少钱。

前日本经济财政大臣甘利明对路透表示，“鉴于日本的财政状况，将很难与美国、欧盟和中国匹敌。”