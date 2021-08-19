塔利班重掌阿富汗　考验西方如何接招

来源：香港01

01观点

随着塔利班部队正式进驻首都喀布尔（Kabul），更在8月17日（周二）举行了首次的记者会，塔利班无疑已再次成为阿富汗的主人。其发言人穆贾希德（Zabihullah Mujahid）在记者会中表示新政府期望与国际社会建立和平的关系，并且承诺新政权将尊重和保障女性的权益，女性将可以在伊斯兰教法下继续工作以及获得教育的权利，而新政府亦不会清算和追究所有曾经服务外国政府以及阿富汗政府的官员。穆贾希德强调塔利班并不是寻求内部或外部的敌人，并矢言阿富汗将不会被任何势力用作对付其他国家的土地。

塔利班部队的回朝无疑令不少阿富汗人惧怕国家将回到过往原教旨主义高压年代，因此阿富汗变天后无数的民众涌到机场寻找离开阿富汗的机会。国际社会亦忧虑阿富汗将再次敌视西方社会，女性以及阿富汗境内曾经与外国或阿富汗政府合作的人亦将遭到塔利班报复式的清算。故此，8月17日的记者会无疑是塔利班的刻意一步，以示向国际社会伸出榄橄枝。欧美政府之后打算务实地与新的阿富汗政权寻求稳定局势的方案，抑或以孤立及制裁的方式对待之，必然将左右阿富汗以至中东局势的变化。

塔利班是否不同了？

塔利班部队能够闪电式全面收复阿富汗，除了因为加尼政府早已腐败不堪，丧失管治意志外，塔利班部队自身的变化和改造亦是因素之一。塔利班部队早在成功进驻首都喀布尔之前，已显示其打算积极地和世界建立关系并接受国际社会的规范。早前塔利班先后派出代表团拜会了接壤阿富汗的中国、俄罗斯和印度等国家，以及参与了和美国在多哈的会谈。在与各国的接触过程中，塔利班的代表都表示了积极的一面，保证阿富汗将不会成为危害别国安全的国家，并承诺将阻止其他武装分子在其控制的地区活动和建立基地。

此外，在2020年3月全球疫症肆虐之初，塔利班就在Twitter 发布的一段片段显示在其控制的阿富汗东北部城市昆都士（Kunduz）的防疫措施，身穿防护衣的工作人员派出工作队伍在落后的村庄进行消毒工作。尽管有关片段被质疑是塔利班的公关工程，却又似乎反映塔利班不再依赖宗教狂热所建立政治的认受性，反而日趋重视大众传播和民众观感的重要性。近日塔利班进驻首都喀布尔后，其一名官员甚至接受当地电视台（TOLO News）的女主播的访问，对女性的敌视态度似乎与前不同。

边缘化或助长极端化

面对加尼政权的崩溃以及过去与极端组织过从甚密的塔利班回朝，西方社会带着怀疑的目光观望阿富汗正在筹组的新政府自当是人之常情。然而，国际社会与此同时亦应从现实角度和新的阿富汗政权寻求解决阿富汗不稳局势的方案。如果西方社会继续把新的阿富汗政权边缘化，并且排斥于国际社会之外，代价会否是滋生另一个的极端组织和国家？但如果是与塔利班合作，又是否有把握能保证其会保障人权及基本自由？

事实上，美国为首的西方国家早就清楚边缘化塔利班组织根本无助解决阿富汗的问题。早在奥巴马任美国总统时已推动阿富汗政府开展与塔利班进行和谈，尽管初期对话并不成功，美国政府在2012年起亦正式与塔利班展开和谈。2020年2月美国最终与塔利班达成了停火的协议，除了是当时美国总统特朗普拍板下达成协议，亦是美国经历九次对话、两任总统而达成的协定。可见面对极端势力，除了用硬的方法之外，有时也要配合软的手段。