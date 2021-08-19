阿富汗变局下 台湾三个小心

来源：中时电子报

中时社论

阿富汗塔利班以迅雷不及掩耳的速度攻陷首都喀布尔，重演1975年西贡沦陷时刻，军队溃散、总统逃亡，民众抢搭美国军机逃亡的场景。许多支持美国，或曾经为美国工作的人，争先恐后抢搭美国撤离专机。美军C-17运输机134个座位硬生生挤进640人，更骇人的一幕，是影片中3个小黑点，从攀升中的机体坠下，那可是一个个活生生的人啊！

蔡英文是否会脊背发凉

熟悉的场景，好像在替世人温习政权轮替的无情。第一个让人想到的是1945年的溥仪，日军投降隔天，这位日本儿皇帝想搭关东军军机逃亡日本，却遭苏联伞兵拦截，从此沦入15年牢狱之灾。第二个让人想到的是1949年的大江大海们，选择追随政府逃离神州，更让人想到1975年的南越，除西贡抢搭美国飞机的人群外，持续将近10年，数十万的海上难民潮，更让人惊心动魄。阿富汗人冒九死一生的危险，蹲在机翼上逃命，究竟是经历过教条主义的生活，一旦享受过自由的滋润，就不愿“一朝回到从前”，或是恐惧亲美的经历将遭到塔利班的报复呢？

这些从飞机上坠落的人，是为了追求自由，或出于恐惧，已无法证实，但惊骇的场景却唤起台湾的深层忧虑，会不会成为另一个阿富汗。这个隐含着失败主义的忧虑，并非杞人忧天，更不是蓝营“唱衰台湾”，而是美国一位绿扁帽特种部队出身、曾在阿富汗参战，并获得铜星勋章的共和党众议员沃尔兹的警示，他说：“如果我现在是在台湾或乌克兰，目睹阿富汗正在发生的这一切，我一定会吓个半死，因为这就是拜登政府所展示出来的美国承诺。”

这位美国议员诚实道出国际政治的现实，相同的话如果出自国民党或蓝营支持者，将不免招来绿营与1450们的“抹红”。

面对美国友人的警示，蔡英文午夜梦回，会不会对中美与两岸关系的快速恶化而感到脊背发凉呢？

无庸赘言，台湾70余年来始终亲美，但也不放弃“独立自主”原则。冷战时代台湾是美国第一岛链“不沉航空母舰”，战略地位至关重要，但两位蒋总统不因美国压力而改变对中国主权的立场。

70年代美国抛弃中华民国与大陆建交，改以《台湾关系法》支持台湾的实质存在，但依然保持对台湾强大的影响力，历任政府从李登辉到陈水扁、马英九，都遵从美国，但也都有自己的想法与立场。但民进党二度执政以来，尤其最近两年，已逐渐偏离此一原则，更接近美国臣属国的地位。

美国军机坠落的小黑点

二战结束后，美国始终是世界首屈一指的强国，从冷战时代的两极霸权到后冷战时代成为全球唯一霸权，但几场与中国有关，或在中国周边的战争，最后都以失败收场。40年代介入国共内战无功而返，后来的韩战、越战，都承受了屈辱的结果，阿富汗战争也不例外。美国耗费20年时间与2.4兆美元代价，把塔利班赶走，扶植一个民选政府，希望把阿富汗改造成为一个民主自由的国家，如今功亏一篑，证明民主是不能移植的。

道理很清楚，台湾不是阿富汗，台湾经济繁荣、社会多元而稳定，从蒋经国解除戒严开启民主化进程，至今已近40年，总统直选后3度政党轮替，民主根基扎实。阿富汗经济萧条，是一个极端宗教主义控制的部落社会，政治社会发展远远落后台湾。美国在阿富汗是占领性质，企图用军事力量扶植当地民选政府，但对台湾而言，美国属于外部支持性质，从任何角度来看，台湾都不是阿富汗，台湾不需要自己吓自己。

但这不表示“今日阿富汗，明日台湾”是虚言恫吓。第一，美国承诺的可信度，因撤军阿富汗而备受质疑。第二，美国履行承诺的能力，因阿富汗变局将受到盟国的检验。第三，美国国家利益是变动的，美国进入国力调整期，留意美国国家利益可能的改变。

民进党政府似已放弃台湾一贯的“独立自主”原则，单边倒向美国而与大陆为敌，大大增加台海战争的危险性。记取阿富汗教训，缓和两岸关系，在美中之间维持平衡，才是台湾最佳安全策略。