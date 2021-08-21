美国副国务卿舍曼8月14日致电立陶宛外长蓝斯柏吉斯，表示立陶宛因与台湾发展关系而面临中共胁迫，美方将与立陶宛站在一起，团结一致。台湾外交部回应称，感谢美国展现全球民主阵营领袖风范，并在民主国家面对专制政体胁迫时，公开且坚定表达支持。

其实舍曼讲的话，分明是避重就轻，真正要传达给立陶宛的讯息尽在不言中。台湾外交部表示感谢，显然是会错意。立陶宛同意台湾在其首都设立代表处，引起中国大陆强烈反弹。关键并不是设立代表处，而是代表处以“台湾”为名，极具台独意识，使大陆无法忍受。因此不但召回驻立陶宛大使，也要求立陶宛同样地召回大使。

事实上，立陶宛加强与台湾往来，同意台湾设处，着眼点并不在台湾，而是利用美国近来抗中行动兴起，刻意搭顺风车，利用台湾问题刺激大陆，以争取美国的好感。立陶宛真正担心的是其近邻俄罗斯的直接威胁。由于二战后立陶宛曾遭苏联统治，余悸犹存。自己又无力自保，只能盼望北约组织协助。因此必须拉拢对北约有主导权的美国。

舍曼与蓝斯柏吉斯通话，主要目的是告诉立陶宛，美国了解立陶宛与台湾往来的真正用意，也保证将继续用北约来维护立陶宛的安全。对于立陶宛同意台湾设处，美国表示支持，因为台湾也在美国及欧洲其他国家设立代表处，不足为奇。

但是立陶宛同意台湾代表处以“台湾”为名，并不是美国关切的重点。对于中共的反制举动，还是由立陶宛自行斟酌如何处理。立陶宛既然已经得到美国的安全保证，恐怕将在对台事务上软化立场，以避免与大陆决裂，在俄罗斯之外另树强敌。毕竟大陆为世界第二大经济体，又是联合国安理会常任理事国，在国际政治及经济上的地位不容置疑。立陶宛与大陆交恶，只有坏处没有好处。

召回大使只是暂时性措施，并不是就此定案。未来的发展，有几种可能。包括断交、降为代办级外交关系、大使回任继续维持大使级外交关系。依往例判断，大陆因此事而决定与立陶宛断交的可能性极微，因为立陶宛并不是与台湾建交。

降为代办级外交关系对双方并无益处，但是若双方互不让步，可能被迫如此。比较圆融，也很有可能的情形，是立陶宛态度软化，同意台湾设立代表处，但是比照其他国家，改以“台北代表处”为名，大陆与立陶宛双方各退一步，恢复大使级外交关系。

台湾外交部必须认清事实，密切掌握相关动向，及早做好心理准备，以免届时措手不及，不知所措。

作者：徐勉生