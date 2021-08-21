台军武器装备升级 组织士气却成软肋？

来源：台湾《联合报》社论

阿富汗变局，引发台湾重启“征兵制”的呼声。事实上，撇开兵制不谈，军方士气问题更值得重视。拜登政府日前宣布首批对台军售，包括四十辆M109A6自走炮与附属装备；这批自走炮入列，让台军炮兵科技进步一整个世代。近年华府军售放宽，但台方预算不足，国防部军购周转极其吃力，成为隐忧。然而比起资源匮乏，军队组织与士气频现警讯，却是更凶险的国安危机。

近期军方发生连串事件，包括媒体“惊爆史上最大共谍案”，剑指刚由国防部副部长转任国防大学校长的张哲平上将；另空军李姓少校申请延役遭拒，穿军服到总统府前下跪；稍早美军秘密派员来台协训曝光，原因是官兵上网爆料美方有鲜奶喝自己却无。这些例子，对台军的组织与士气都是严重恶性警讯。

军队的特殊矛盾性，在于战争既是最野蛮行为，却又要求最高贵情操。贪生畏死是人情之常，要让手握武器的官兵甘于服从，不惜执行可能牺牲自己的命令，是练兵的核心目标。一支能战之兵，要在“专制”与“开明”间找到平衡。一方面，下级对命令必须贯彻到底；另一方面，上级要穷尽可能为部属谋福利，建立成员的荣誉与归属感。

因此，军队必须反覆揭櫫荣誉、服从、团结、牺牲等德行，所有举措都要环绕这个目标，符合对核心价值的捍卫。以美军为例，西点军校严禁撒谎、偷窃、欺骗，连漠视不报者也要惩处；最高阶的国会荣誉勋章，限定“超越自身应尽职分的英勇行为”，一线战斗人员才能获颁，有极高比例是阵亡追赠。政府看待军人，乃至官兵自我定位，都要维持国士之风。

回头检视近年台湾军方诸多乱象，都因背离上述原则。政府乃至社会往往忘掉军队存在是为了因应战争，替“国家”生存买保险。官兵违规乱纪最严重者，莫过于伤害军人核心价值，高层却习于对这些行为轻轻放下；面对外界对军人荣誉的挑战或亵渎，也表现事不关己。

国防部副部长是军方第二把交椅，国防大学校长是所有军官进修教育的业师，张哲平被指“通敌”，是何等严重控诉。若确有嫌疑，国防部就该立刻将他调离接受调查；若是空穴来风，就该严谴谣言并主动追诉，因为这已对军队形象造成伤害。同理，当年洪仲丘案、阿帕契案，当事官兵饱受挞伐与妖魔化，事后证明多属不实，军方的态度却形同切割。如此，不仅当事人心寒，其他同袍看在眼裡，谁还能相信“亲爱精诚”？

由于政治风气日趋下流，国防部捍卫军人的荣誉陷于被动，对抢凑社会热门议题或替政府高层粉饰，反而一马当先。例如，若酒驾问题备受关注，国防部立刻规定官兵“酒驾即失业”；台风将至，军方派出兵力超前部署往往比地方政府还快，但《灾害防救法》明定地方政府应归还军方支援救灾开支，国防部非但不追讨，还主动打消。军官当街下跪是军耻，获致惩罚却不及酒驾；有人戮力在府院高层面前露脸，觉得比替部队守住战训经费重要。

近年台军武器装备不断提升，台美军事合作持续深化，但组织与士气恐成软肋。从征兵制转型为志愿役后，台军薪资不算差，却常为凑足招募指标所苦，社会对军人的尊敬亦难与欧美相比。如果军方高层对军人的荣誉与福祉抱著可鄙可弃的态度，却把迎合政治及媚俗当成首务，失去自重自尊的军人如何赢得外界肯定？民众又如何相信，在面对真正考验时，台军能英勇无畏地承担起保国卫民的责任？