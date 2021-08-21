阿富汗撤军 拜习会恐难产

自拜登政府的副国务卿舍曼天津行之后，外界对在G20峰会上可能出现“拜习会”有了各种想像，但在近日美国自阿富汗混乱撤兵后，情况已出现变数，中美须面对新局势，拜习会已出现变数。

拜习会的重大变数，主要在于华府的内部与北京对拜登政府的评估。首先，美国内部的政治斗争目前处于方兴未艾之际，拜登政府能否有效执行政策，加上政治结构的问题，两者纠结且相互影响，使得未来情势难于判别。美国当前国会的两院结构本已大大限制了拜登政府的政策空间，再加上自特朗普以来已近乎完全对立的两党意识形态，更使得拜登政府处处遭到掣肘，对中政策舒缓更是难中之难，能大致维持一个较特朗普时代稍好的“冷和”局面已是上上大吉！

传统以来，美国期中选举执政党遭败本就属常态，2022年的选举已使得拜登的政策空间遭到限制，最惨的是，这次阿富汗撤军行动几近溃败式的混乱，更使得拜登的民意支持度跌至上任以来的谷底，这更大大增加了明年期中选举失败的可能性。

若原先就被认定仅有一任的政府，还在期中选举败选，则拜登政府甚至提前跛鸭都是可以预期的；甚至会进而损及整个民主党在下一任大选中获胜的机会。

虽说“抗中”已成国会两党一致的态度，但两党仍是各自暗藏盘算，就连最近的7.5亿美元对台军售也扯入其中。共和党众院人士指控民主党不肯帮台湾，所以外委会主席米克斯把此一军售迟滞了两个月，且在支持台湾及反中的法案上予以淡化，众院民主党所推的反华法案也不如参院；但民主党则认为这是扭曲，而目的在于选举。真正的图像很简单：台湾已在美国的反中架构下，成为内部斗争的棋子。

最近美国在对台议题上与中国大陆的含混冲撞，更使得北京不耐。北京目前的认定是，在中美议题中，台湾议题本就是重中之重，如果在美国没有任何承诺的情况下接受拜习会，就等于吞下或认可了美国当前在对台政策上的作为。更何况，就在大陆外长王毅与舍曼会面时，还曾特别提到台湾问题，然后美国就出现了军机赴台与对台军售，这根本是直接挑战北京的底线。

北京未尝不会考量，若是要与一个不确定能稳定多久的政府达成协议，可能是个黑色幽默。如果北京耗费大量的时间和精力与拜登政府谈判，甚至尚未达成协议时，拜登就已在期中选举败选，那所有的努力都将付诸流水。

但更糟的是，如果拜登政府甚至提前跛鸭，而未来可能再出现一个共和党的“特朗普们”政府，则中美关系可能恶化。在这样的情况下，就北京而言，要遏制台独的发展，可能更多的是要依靠本身的力量，而非美国的承诺。这也是近来大陆武统之声高涨的原因。

阿富汗的狼狈撤军牵动美国的政治情势发展，拜习会的举行是否仍属必要？对中、美哪方的利益更大？将重新被衡量，因此难产的机率也升高了。

（作者：孙扬明，台湾资深媒体人）