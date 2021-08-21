美利坚治世受冲击 拜登“口误”难安台湾

来源：香港《明报》社评

阿富汗变天震动国际，政治冲击波扑向台海。美国总统拜登强调，阿富汗跟台湾、韩国、日本和北约成员有根本不同，若这些地方遭“入侵”，美方将“信守承诺”作出回应。有别于北约的白纸黑字军事协防条文，美国一直没有明言，倘若台海发生战事，美军会否介入，拜登的说法，偏离华府长期以来的“战略模糊”方针，然而美国国务院迅即澄清美国对台政策没变，就连中国大陆外交部也提及“口误”的可能性。塔利班回朝，对美利坚治世（Pax Americana），构成意料之外的巨大冲击，日韩台等地都有人谈论美军支持是否靠得住，“今日阿富汗、明日台湾”等说法不胫而走。拜登急于安抚，将话说尽，只反映华府外交乱了套，盟友的疑虑，不易彻底抹除。

安抚盟友横生枝节 拜登受访讲多错多

华府强调，近20年投入大量人力物力，支持阿富汗原政权，“仁至义尽”，撤军是“正确决定”，符合美国利益，可是看在其他国家眼里，阿富汗原政权极速崩溃，完全是美国背弃所致。对华府来说，发动九一一袭击的恐怖组织卡伊达已经星散，不再对美国本土安全构成重大威胁，阿富汗失去利用价值，反而成为美国包袱，结果被一脚踢开。半世纪前美军介入越战，最终失败而回，对美国民心带来很深远的打击；现在塔利班回朝，重演“西贡时刻”，美国民意认为拜登政府处理拙劣，惟大方向仍认同撤军，事件对民心士气打击有限，相比之下，阿富汗变天对美国盟友的心理冲击就大得多。

二战结束后，美国主导所谓“自由世界”的和平秩序，为盟友提供军事保护，形成美利坚治世。冷战结束，苏联解体，美利坚治世更彷彿牢不可破。阿富汗变天，除了掀动欧亚大陆“大棋局”，也冲击了美利坚治世，美国支持、保护盟友的决心和能力受到正面质疑，台湾、日本、韩国、东南亚、中东、欧洲、拉美等地，不少舆论都在谈论，美国的安全承诺是否靠得住，声音交叠形成强烈共振，华府不得不连日开腔回应，以免美国领导权威受到更多折损。拜登亲自谈及美国对台日韩的承诺，本意明显是要安抚盟友，横生枝节多少有些始料不及。

阿富汗变天后，无论大陆媒体还是台湾社会都在谈美国弃台论，“今日阿富汗，明日台湾”等说法，确实触动了一些台湾民众的内心，不能简单视为大陆文宣攻势。美国国安顾问沙利文周二重申，美国对台承诺“一如既往坚实”，台湾表示由衷感谢，然而值得留意是，民进党和国民党高层亦不约而同强调，“自助才能人助”，“靠自己最重要”。台湾当然不是阿富汗，可是绿营和蓝营亦深知，华府对台奉行“模糊政策”，尽管近年美国不断加强对台军售，屡派军舰穿越台海，可是美国官方从来没白纸黑字，承诺过在台海有事时出兵。

近年美国一些学者主张，华府应该对台湾做出“更明确”的安全保证。拜登周四受访，强调美国“一向信守承诺”，必定会根据北约协防条款，就任何成员国遭入侵作出反应，“对日韩台也一样”，有关说法在台湾社会即时引起甚大回响，原因正是跟美国一直以来的“模糊政策”口径明显有别。只是华府高层和国务院很快已出来吹风“扑火”，强调美国对台政策没有改变，美国台湾问题专家葛来仪形容拜登的“错误描述”，令外界对美国政策产生混乱，实属“不幸”，就连中国大陆外交部发言人回应事件时，亦说注意到有媒体称这也许是拜登的口误。

拜登的说法，将美国对台承诺，与受到正式军事协议约束的北约同盟、美日及美韩军事同盟等同，倘若华府真的朝这个方向走，就是挑战一中原则，绝对有可能把两岸推向战争。正如葛来仪所言，事关重大外交政策的声明，应该准确且慎重，拜登急于安抚盟友，不假思索，将话说尽，反而讲多错多。阿富汗变天，华府无论在军事还是外交方面的应对，都乱作一团，拜登是外交老手，出现如此严重“口误”，反映华府乱了套。

华府外交乱了套 盟友忧安全承诺

国际政治，没有永远的敌人或朋友，只有永远的利益。美国舍弃阿富汗原政权，说明美国的军事保护，视乎华府对自身国家利益的研判，国际形势演化、驻军地内部政局发展，都是影响判断的变数。当年美国有反恐需要，所以支持阿富汗政权，20年后形势变了，美国嫌麻烦，谁也留不住。现在美国为了全力制衡中国，积极在印太地区拉拢其他国家，倘若十年八载后形势有变，华府有何新考量，谁也说不准。

美利坚治世下，由欧洲、中东到亚洲，很多国家都习惯依靠美国的安全保护，经此一役，不少国家及地区，相信都会重新审视自身的安全防卫策略。举例说，东南亚国家多年来已习惯“经济靠中国、安全靠美国”，然而“阿富汗经验”难免令到区内一些国家关注，一旦有事美国会否真的出手。即使是日韩等与美国有军事协议的国家，最近亦意识到必须要加强军事上的自主。这些源自阿富汗变天的冲击，影响可以相当深远。