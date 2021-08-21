北京要警惕拜登民调的持续下滑

作者：黄治金

美国总统拜登刚上台后，疫情防控力度和经济刺激计划的确抬升了他的支持率至50%以上，但是由于疫情反弹和经济复苏乏力，他的民调也开始走下坡路。现如今外交上又出现了阿富汗问题上的失策，又一次拖累了他的民调，扰乱了下半年的对外佈局。如果这种民调态势不变的话，很有可能会影响他内政外交上的一些决策，包括亟待寻求变化的对华关系。

美国在阿富汗仓促撤军导致的乱局再次拉低了拜登民调。根据路透社和益普索8月16日公布的民调，拜登的支持率已经由53%下降至46%，降幅是7个百分点，主要和美军仓促撤军有关。

根据民调机构莫宁咨询（Morning Consult）和政治新闻网站Politico在8月16日公布的民调，49%的美国人支持撤军，而在4月份这一比例高达69%。也就是说，美国人还是支持撤军的，只不过美军仓促撤离导致的乱局让这一支持率下降了20个百分点。而根据市场调研公司益普索公布的另一份民调，美国选民对拜登应对阿富汗局势手法的支持率是44%，低于三位前任。很大一部分选民认为美国应该按计划撤军。

美国民意调查机构拉斯穆森报告（Rasmussen Reports）最新民调显示，拜登支持率为45%。但是，就拜登执政后的国家发展方向而言，63%的选民认为处于错误的方向。FiveThirtyEight和RealClearPolitics最近的民调也显示，拜登支持率跌破50%。

值得关注的是独立选民对拜登支持率也在下降。根据莫宁在8月初的民调，拜登在未决选民或中间选民当中的支持率下滑了18个百分点。而最近的YouGov/The Economist民调也发现，48%的独立选民不满意拜登总体执政表现，比8月初增加了4个百分点。

虽然不同民调机构的方法和对象不同，但拜登民调呈现一个下滑的趋势。

前总统特朗普同期的民调也只有38%，整个任期内的支持率也没有超过50%。前总统奥巴马和小布什的同期民调分别高达59%和56%。拜登当前的支持率相对处于积极的一面，毕竟总统的支持率只要能够维持到45%以上，还算正面。

但是，不同的时期存在不同的挑战，选民对拜登的期待值很高。当前拜登民调走势如果保持不变，会给他带来一些执政压力。尤其是当前美国国内积累的问题太多，比如提振经济、疫苗接种、疫情防控，基建方案的推动，任何一方面出现问题都有可能拖累拜登民调。

此次拜登单方面加速撤军，没有和盟友充分协商，主要还是优先考虑国内政治因素，迎合两党选民。但这一失策导致的民调下滑以及对盟邦释放的负面讯息，都会困扰拜登政府以人权和民主为核心的价值观外交路线。

为了维护这一路线的合理性，拜登政府不排除继续采取对华强硬举措。这一点值得北京警惕。

上半年，从台湾、香港、新疆、科技和人权等层面，拜登政府联合盟邦，造势已久，下半年也不希望这种势头下的对华布局受到影响。比如，今年的二十国集团（G20）峰会和白宫主导的“民主峰会”，阿富汗议题免不了让白宫分心，围绕中国的价值观外交议题设置有可能受到影响。

在这种形势下，为了赢回盟邦信任，转移内部执政压力，拜登对华强硬的策略短期内不会改变。而且，15个月以后就是中期选举，直接检验民主党政府的执政表现。共和党右翼也不会放过任何一次借中国议题加大对拜登施压的机会，让形势向有利于自己的方向发展，直至2024年大选。所以，在美国国内政治捆绑对华外交决策的背景下，北京还是要做好中美关系持续低迷的准备。