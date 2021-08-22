来源：台湾《经济日报》

经济日报社论

美国总统拜登最近为了加强“美国制造”，打算提高联邦政府采购品中“美国制造”零件的含量。拜登政府将要求联邦政府机关，凡是依据现行“买美国货”法律所采购的产品，零组件在美国制造比率至少占零组件总价值的60%，高于目前的55%，预计到2024年要进一步提高到65%，2029年再升至75%。

我们看到，连着两位美国总统都一反美国以往标榜的自由主义市场经济精神，大力介入美国制造业发展，除了因为当前中国是全球制造业王国，与反华动机重叠，还有一个背景就是新冠疫情的爆发，让美国警觉到竟有如此巨大的战略物资比重不能自给自足，在本质上已经是一个国家安全危机。重建美国制造业已是美国不分党派的高度共识，关键是美国的决心有多大机会能取得成功。

先来了解一下美国制造业的兴衰史。美国曾是全球制造业王国，直到2010年才被中国取代。美国制造业的蓬勃发展始于二战之时，为了支援同盟国在欧、亚、非战场上的庞大需求，美国动员全国经济，打下了以重化工业及军需产业的庞大基础。二战结束后，德、日两国在美国支持下很快恢复了元气，分别发展成了两个制造业大国，但规模仍不能与美国相比。

另一方面，采取计划经济的苏联也有很厚重的工业基础，并在二战之后大力扶持同属共产计划经济的中国，为中国大陆打造了体系相当完备、以重化工业为核心的制造业。

由于体制不同，以美、德、日为主的西方资本主义工业体系，与以苏联、中国为主的共产计划工业体系，在相当长的期间互不交流，各擅胜场。但客观评价，无论品质与数量，西方体系已处于领先地位，且持续拉大差距。然而之后的形势发展出现了两个变数，一在美国，一在中国。

美国自1971年8月宣布美元与黄金脱钩，使美元成了一个无需黄金准备即可无限量发行的“虚”货币；自1980年代开始又出现了五花八门的各种金融创新，金融业一时之间成了能追逐快利暴利的宠儿。影响所及，美国年轻一代、尤其是精英人才趋之若鹜，各著名大学的理工人才甚至抛弃本业，纷纷投入以金融投资模型为招揽的各种金融产品创新洪流之中。与此同时，1991年苏联解体，冷战结束，军工产业发展一时受挫，更加剧了年轻人才的“弃工转金”，美国制造业开始面对了竞争力弱化及人才流失的双重危机，以致制造业不断外移。

再来看中国大陆。邓小平在1979年做出改革开放的重大决定，将原本100%的计划经济、公有体制与闭关锁国，转向市场经济、混合产权体制，并与全球化接轨。原本被压抑30年的劳动力比较优势立即获得释放，引入技术、管理及国际市场网络后，很快地补齐原本在民生轻工业上的短板。

与此同时，原本缺乏生产力及效率、以重化工业为主的国企，在改制与改革之下纷纷与市场经济融合，至此，中国终于建构了一个空前完整的庞大工业体系，不但生产力高，创新力也不俗，并在国际市场上大展拳脚，甚至吸引了包括美国在内的各国企业，纷纷加入中国的产业体系。

2010年，中国制造业总产值超过美国，成为新的世界制造业王国；2016年，中国制造业总产值超过了美国加日本的总和；2018年，中国制造业总产值超过了美、日、德三国的总和。这一切都是在全球化根据各国比较优势下最合理的产业布局。如今美国为了反华，想逆全球化而行，挑战“比较优势”，挑战“产业群聚效应”，要求美国企业弃华返美，难度之大，可想而知。

美国的制造业看来是再也回不去了，与其说这是中国效应，不如说问题在于美国自己，因为制造业实不见容于100%高纯度的资本主义，真正打败美国制造业的是美式资本主义。