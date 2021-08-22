原政府伙民兵组反抗军 塔利班权力未稳

来源：明报

塔利班迅速夺取阿富汗政权，但局势短期内难言稳定。一方面，以原副总统萨利赫和前北方联盟领袖马苏德之子艾哈迈德为首的塔吉克族、乌兹别克族和哈扎拉族民兵，决心据守东北部反抗塔利班，昨日更宣称已重夺附近两个县和市镇；另一方面，被怀疑在阿富汗有所发展的另一伊斯兰极端组织“伊斯兰国”（ISIS）则在喉舌媒体讽刺塔利班并非发起真正的“圣战”，令人揣测双方关系不和会否增加区内恐袭风险。

多民族军阀结盟 盘踞东北部

在原总统加尼逃亡出国和塔利班进占首都喀布尔后不久，萨利赫（Amrullah Saleh）上周二（17日）宣称，按照宪法自己是看守总统，并公布与艾哈迈德（Ahmad Massoud）的合照，称正身处潘杰希尔河谷（Panjshir valley）的某个地点，号召各地向塔利班反击报复。潘杰希尔河谷是少有塔利班尚未能染指的阿富汗地区，在1990年代是反塔利班主力“北方联盟”的大本营，后来被塔利班合谋盖达暗杀的马苏德，便是出身自这个塔吉克族聚居地区。塔吉克族是阿富汗第二大民族，在亲苏共产政权倒台到塔利班首次夺权期间，曾掌控阿富汗政府（马苏德曾是当年防长）。

萨利赫和艾哈迈德现时除了带领塔吉克族民兵，据印度传媒报道，他们获乌兹别克族（第四大民族）军阀杜斯塔姆的武装人员盟友与逃逸至此的哈扎拉族（第三大民族）会合，迎击主要由全国最大民族普什图族组成的塔利班。

ISIS讽塔利班非发起真圣战

马苏德之弟瓦里接受内地财新网访问时声言，塔利班由很多派别组成，即使在内部也不稳定，喀布尔便有两派势力一度发生冲突，又例如以西南部为根据地的某些成员会自称“真正的塔利班”，“我觉得他们不可能在一起坚持很长时间……20年前，塔利班尚且专注于自己的信仰。但20年后，他们看到的只有自己的利益”。

塔利班还须应付其他“外敌”——他们占领喀布尔后，不少伊斯兰极端组织纷纷致贺，但曾在中东建立自称“哈里发国”的伊斯兰国却在喉舌媒体发表文章，质疑塔利班并非进行真正的圣战，讽刺“新塔利班”只是“装扮成伊斯兰”的工具，受美国利用来误导穆斯林。有分析质疑ISIS是“嫉妒”塔利班的成就，但塔利班和ISIS的不和并非新鲜事，2019年ISIS阿富汗分支“伊斯兰国呼罗珊省”先后受到塔利班以及美军联同阿富汗政府军的攻击，此后ISIS一直指控塔利班跟美国合谋狙击他们。