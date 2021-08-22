拜登失误拖累欧洲  欧美分歧势加深

来源：星岛日报

星岛日报社论

阿富汗武装组织塔利班成立阿富汗伊斯兰酋长国，向国际示好，声言将采取温和政策，阿富汗能否由乱向治，还存在不少变数，其中一个不确定因素是西方对塔利班的态度，尤其是美国会否大力追打塔利班。若美国总统拜登强硬遏制塔利班，可能驱使其走向极端，将不利阿富汗稳定，不利邻国中俄，西方亦成输家。由于欧洲希望阿富汗尽快恢复稳定，取态与美国不同，若拜登硬遏塔利班，亦可能增添与欧洲的分歧。

塔利班建国，表明在国内推行温和政策，尊重妇女权利，向外则保证外国人安全，该国不会成为恐怖分子“跳板”，并愿与所有国家包括美国建立友好关系，藉此换取国际社会承认。

西方对于是否承认塔利班建国，仍站在十字路口，皆因对阿富汗发展存有三大担忧：一是若阿富汗出现内战等乱局，估计年底前会有一百万难民涌出，欧洲将受重压；二是塔利班可能成为恐怖组织温牀，为它们提供武器及培训支援，助长恐怖组织袭击西方的能力；三是担心塔利班向中俄靠拢，助长中俄在中亚以至中东的影响力，

变天三大隐忧 难民潮随时爆

欧美对这三大担忧存有隐虑亦异，其中美国并不担心难民和恐袭，因难民能到美国者少，美国在九一一后国土防衞加强，二十年来已少见外来恐袭，美国最担忧的是塔利班会让中俄坐大，威胁美国地缘政治利益，打击美国全球威信。至于欧洲不是不担心中俄坐大，但不像美国般与中俄存在尖锐对立，故更关心阿富汗会否给欧洲带来难民及恐袭威胁。

为免阿富汗出现难民潮，以及塔利班与恐怖组织结盟，欧洲对其疑中留情，态度有所软化，其中英国表现最明显，英国国防参谋长卡特认为这次的塔利班，可能不同于以往，世界应给它组建新政府的空间；外相蓝韬文亦表示，愿增加对阿富汗人道主义和发展援助。

但美国则正采用多种手段打遏塔利班，包括断绝塔利班财源，如已冻结阿富汗中央银行在美国的近九十五亿美元资产，又施压国际货币基金组织停止援助阿富汗，包括停止支付约一亿美元的疫苗援助，以及约四亿四千万美元的特别提款权新储备。

此外，拜登正考虑是否空袭塔利班，因估计阿富汗政府大批美国精良武器已落入塔利班手中，包括二千多辆装甲车、四十多架军用无人机，为防这些武器卖给中俄，有意空袭炸毁这些武器。若拜登这样做，可能令塔利班与国际议和的行动中止，为局势添烦添乱。

若欧洲愿与塔利班议和，而因美国作梗而告吹，势将加深欧洲对美国的不满。欧洲对美国的中东及中亚军事行动一直存有微言，因往往是美国请客、欧洲付钞。美国想用武力推翻叙利亚总统阿萨德，却造就了伊斯兰国崛起，导致数以百万计难民涌入欧洲，欧洲并受到更多恐袭。叙利亚的旧帐未清，阿富汗的新债又来。欧洲国家因北约关系，过去二十年要跟随美国占领阿富汗，付出金钱及人命，现在又因拜登撤出计划失误，让欧洲跟着美国丢脸，若阿富汗局势再乱，造成欧洲新一波难民潮和恐袭，欧洲诸国将难向国民交代。

华影响塔利班 可助化解乱局

为了化解阿富汗乱局，促使塔利班与国际合作，中国正积极扮演和事佬角色，外长王毅提出三个重点，包括：一、塔利班建立开放包容的政治架构，避免引发新冲突或内战；二、阿富汗要与恐怖主义划清界线；三、国际社会发挥建设作用，鼓励和引导塔利班与阿富汗各党派早日实现政治过渡。若塔利班和国际能有效落实这三点，既满足塔利班建国需求，又可缓和欧洲对阿富汗难民潮及恐袭的忧虑，亦避免塔利班步向极端。

这三点能否落实，还看美国。拜登因撤军窝囊导致国内外备受抨击，很想藉痛殴塔利班以挽回声誉，但又顾忌还有大批美军及美国侨民在阿富汗等待撤退，担心加力打遏塔利班，将对撤军撤侨造成负面影响，可能加深国民对其无能表现的不满。拜登如何抉择，不但影响其声望及撤侨，更影响美欧关系和国际安危。