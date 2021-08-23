战争在建国后延续：还有谁能击败阿富汗塔利班？

来源：香港01“国际分析”

作者：茅岳霖

8月19日，阿富汗塔利班已在喀布尔宣布“建国”。阿富汗境内的政治环境一夜大变。但塔利班首脑分散隐蔽的局面仍显示出当下环境的不稳定：塔利班最高首脑阿洪扎达（Haibatullah Akhundzada）、实力派领袖小哈卡尼（Sirajuddin Haqqani ）、军事指挥官雅各布（Mullah Mohammad Yaqoob，或称小奥马尔，因其是前塔利班领袖奥马尔之子）维持蛰伏状态，外交主官巴拉达尔（Abdul Ghani Baradar）则继续在坎大哈办公。

这种局面显示了一个问题，塔利班轻易夺下的喀布尔本身并不安稳，他们在这个易攻易守的城市中已经开始遭遇挑战：总兵力不足7万，同样需要少量“特种部队”强攻的塔利班很快就要面临和此前覆灭的政府军一样的棘手问题。看似尘埃落定的阿富汗仍有能打败塔利班的各种因素。

目前，占据潘杰希尔山谷八县，麾下整合了前政府特种部队残兵，拥兵约万人的军事首脑军事首脑小马苏德（Ahmad Massoud）可能是阿富汗除塔利班武装之外最具实力的军阀。此人是阿富汗内战期间传奇首脑马苏德（Ahmad Shah Massoud）将军之子。小马苏德在英国桑赫斯特军校和伦敦国王学院进修完课程之后，就返回家乡经营部队，继承了潘杰希尔山谷地区的家族领地，并通过经营当地锂矿获得了维持其武装力量的足够军费。

8月17日，潘杰希尔残军趁乱控制了喀布尔北部50公里处的恰里卡尔市。这使得长期以来独立于阿富汗历届政府的潘杰希尔谷地第一次展示出对当局的威胁。虽然小马苏德已经派出谈判代表，强调塔利班只要不踏入潘杰希尔，双方就可以既往不咎。但考虑到马苏德家族早就有在加尼（Ashraf Ghani）当局倒台后割据一方的念头，这让塔利班方面不敢掉以轻心，并积极寻求和谈。

除潘杰希尔八县武装之外，在推特等社交媒体表现活跃的副总统萨利赫（Amrullah Saleh）也掌握着一点能量。这位自封临时首脑的前情报首脑长期控制着阿富汗当局的安全系统：他从20世纪90年代起一直在莫斯科低调行事，9·11事件后又代表马苏德将军与美国情报机构建立联系。其在西方世界的人脉使之可以随时拉起一支部队。

不过，萨利赫与小马苏德并未合流，后者也未承认其临时总统身份，甚至有情报显示萨利赫可能已逃亡阿富汗境外，这使得他对于塔利班的实际威胁就大打折扣。

在“临时总统”萨利赫之下，阿富汗各地暂时讲和休兵的大小军阀也有趁乱举兵的危险。这其中最具搅局能力的莫过于以马札里沙里夫（Mazar-e-Sharif）为据点的富豪努尔（Atta Muhammad Nur）和军阀杜斯塔姆（Abdul Rashid Dostum）。两人虽然均已丧师失地，带着随从和积蓄躲藏在塔什干，但俄罗斯《观点报》指出，到8月下旬，自称杜斯塔姆麾下的小股武装已经渗透到恰里卡尔等地，并有望配合潘杰希尔残军。

此外，塔利班与中部哈扎拉人军阀的和谈进程也决定了其政权的安全。信奉什叶派伊斯兰教的哈扎拉人与信奉逊尼派伊斯兰教的阿富汗主流群体格格不入，塔利班只是利用了哈扎拉军阀反对一切喀布尔政权的传统态度，进而承诺给什叶派人士平等待遇，才确保了此前进军过程中，阿富汗中部省份哈扎拉人军阀的全面配合。塔利班能否长期兑现承诺，将决定其统治腹地能否安稳。

最后，相对于各种军阀势力，打天下坐天下的塔利班还要面对即将袭来的饥荒。加尼政府在覆灭前即已发现该国全境面临中度至重度干旱，其国家灾害管理预算不足以解决危机，到8月，阿富汗的小麦产量将减少近200万吨，超过300万头牲畜将会饿死。

从某种意义上来说，干旱、饥荒和冠病疫情的三重打击加速了前政府在塔利班面前的崩溃过程，而今塔利班新政府也要品尝这一滋味。也就在8月19日，联合国方面即已指出，长期干旱和冠病疫情将导致阿富汗3600万人口中的1200万人受灾。

在经济本已濒临崩溃，粮食价格又因战乱涨价50%以上之际，挑战阿富汗塔利班的各个势力或许也在等待新危机的引爆，并在塔利班手忙脚乱之际打翻新政府，赢得自己需要的权力。