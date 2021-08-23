中国需要一个长期政治稳定的阿富汗

《明报》社评

阿富汗以迅雷不及掩耳之势变天，塔利班入主喀布尔后，西方关注眼前的撤侨能否如期有序进行，还会看塔利班组建的新政府是否一如其声称的包容。中国关注阿富汗，跟西方国家相比，有共同点也有独特的角度，因为阿富汗毗邻中国，塔利班过去跟极端恐怖主义组织有密切关系，对新疆的稳定有很大影响。相信中国会支持阿富汗新政府，但不会大举投资或者援助，因为塔利班是否能够建立一个长期稳定的阿富汗，不但要听其言还要观其行。

塔利班从南到北征伐，势如破竹，本月12日美国军方根据情报分析，首都喀布尔将会在90天内陷落，三天之后，塔利班士兵在没有抵抗的情况下进驻喀布尔。美国的整个撤军决策以及执行时间表，混乱失算，备受国内及国际社会诘问，中国的舆情当然也会奚落一番。然而，美国的失败并非中国的胜利，中国不但不能窃喜，而且还要谋划长期应对方案，因为美国可以从此不再染指阿富汗，但中国跟阿富汗接壤是不可以改变的现实。

中国将支持塔利班政府 出于睦邻而非特别友好

中国要面对的阿富汗，首先是一个邻国。中国与14个国家有陆上边界，只有选择“与世无争”的不丹与中国没有建交，其余的国家，无论采用什么政治制度、信奉什么宗教、经济发展水平如何，中国都希望与它们建立睦邻关系。

阿富汗人口只有3800万人，国力本不足以对国际政治起到重大影响，但其地理位置独特，北临中亚三国，西面通伊朗，南面是巴基斯坦，东北面跟中国有一条狭长通道的接壤。阿富汗稳定，周边也得安宁，如果动荡，则会令四面八方翻起波浪。

阿富汗在过去40年惨遭苏联和美国轮番蹂躏，抵抗的力量也愈加坚定。然而，抵抗力量中的塔利班，在不同时段曾经支持盖达组织和伊斯兰国（ISIS）组织，并且收容并训练过新疆极端宗教势力的东伊运成员，前者对对美国以至西方国家带来威胁，后者对中国形成破坏因素。塔利班上月派遣代表团来华访问，中国明确要求塔利班斩断跟东伊运的关系。

塔利班进驻喀布尔后举行的第一场记者会，发言人穆贾希德郑重向国际社会和邻国承诺，阿富汗不会被用来对付任何人，在阿富汗的任何一处地方，都不会允许任何试图伤害或威胁其他国家安全的外国人存在。

这个承诺确实跟塔利班过去的做法不一样，态度也有不支持新疆极端组织的意思，但既没有对过去的做法表示遗憾，更没有斩钉截铁宣布跟恐怖主义组织划清界限。所以，中国没有理由无条件相信塔利班将会信守承诺。其实，即使塔利班的表态再明确一点，它是否有足够能力去履行承诺也成疑问。

塔利班曾支持新疆极端势力 而今仍没有明确要斩断关系

阿富汗是一个多民族国家，塔利班由占阿富汗人口四成的普什图人组成，其余还有塔吉克族、土库曼族等。由于过去40年抵抗外来入侵的各种力量分散在不同地区，而且是被大山分隔的不同民族，山头林立，至今也不可能有任何一股力量可以一统江山，现在塔利班正在筹划一个包涵来自不同势力的政府，是否成事，有待观之，但可以相信，在未来一段很长的时间，阿富汗政府对于很多地方，特别是北部地区，不可能实施有效管治。

塔利班政府对中国表示出友好姿态，是由于不能获得西方国家承认，对于俄罗斯也有戒心，中国是唯一可以投靠的大国。现在有一种意见认为，中国应该趁此机会，大力支援阿富汗以笼络其成为反西方勇士，大力投资阿富汗以获取其天然资源。这些言论，恐怕只是“网络热情的谗言”。

阿富汗人经过长期战斗取得政权，是不可能听从任何外来势力左右的。中国将会支持新政府，正如中国曾经支持在美国“督导”下的阿富汗民主政府一样，是出于对邻国的友好姿态，但不会因为塔利班政府对西方的态度而变成大力支援。中国会对阿富汗投资，开发资源或者承建一些基建项目，但必须有利可图，观乎现在投资阿富汗的各种成本，难以做到不赔不赚，况且还有政治不稳定的风险，所以大力投资也不太可能。

最关键的因素牵涉国家安全，新疆的三股势力（宗教极端势力、民族分裂势力和暴力恐怖势力），虽然近年有所收敛，但祸根犹存，而今塔利班取得政权，或多或少对新疆的三股势力起到刺激作用，如果塔利班政府本身，或者纵容其下属势力，或者鞭长莫及不能控制其他势力，跟新疆的三股势力暗渡陈仓，中国能够对付的工具不多。

中国对于阿富汗，跟苏联和美国扶植一个政府的企图与做法不一样，中国不会强加一种政治制度或者意识形态给阿富汗，相信经过时间的考验，最终会得到阿富汗政府和人民的信任，从而给中国释出善意。中国也会密切关注塔利班政府，看它在对待新疆三股势力问题上是否信守承诺，而调整对阿富汗的经济支持力度。