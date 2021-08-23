把拜登的失言想成协防，未免太天真

《联合报》社论

阿富汗政权变天，引发盟国对美国的信任危机。美国总统拜登在答复国际间的“疑美论”时说，如果有人入侵北约，美国会作出“回应”，对日本、韩国和台湾也一样。拜登将台湾与北约并列，美国战略专家认为这是他的“失言”，国务院也随即强调美国对台政策“没有改变”。但蔡政府官媒却将此解读成拜登承诺“出兵助台”，总统府表示感谢，显然是刻意误导。

长期以来，美国对中国大陆武力犯台是否会进行军事干预，始终保持着“战略模糊”。这次拜登的“回应”说，引起绿营见猎心喜，认为美国已转向“战略清晰”。事实上，在国际社会“疑美论”四起时，拜登突将台湾与北约、日韩放在同一位置谈论，更大的可能是情急之下作了失当比拟。原因是，美国是北约的成员，负有集体安全义务；美日间有安保条约，美韩间有共同防御条约，美国在北约与日韩都有驻军；这些条件，皆非台湾能比。拜登的谈话打破战略模糊，其实已逾越红线，因此国务院才急忙重申对台政策不变。

台湾当然欢迎台美关系提升，但如果对失言任意解读，便失之天真。面对阿富汗政局生变，蔡政府几乎手足无措，多日后蔡英文才发表“依赖别人保护，不是我们的选项”的谈话。但对于拜登的失言，民进党立即扩大解读，声称台湾的地位和北约同级；这种台词，连蔡总统也不会相信吧！

阿富汗被美国轻率抛弃，拜登政府的可信度备受质疑，因此拜登必须极力消毒。事实上，许多台湾人曾亲历1949、1979遭美国背弃的经验；昨日台湾与今日阿富汗最大的不同，在于台湾是靠着自立庄敬自强度过危难，而不是靠着美国半调子的支持生存下来。

根据美国对北约“第五条款”的集体防卫承诺，任何北约成员国遭到入侵，美国都要“回应”；但直到冷战结束，这项条款都未曾用过。现在拜登把对北约的“第五条款”随便跳接到台湾身上，连美国专家都觉得他言过其实；至于他声称的“回应”会是什么，则更令人质疑。是口头讉责吗？或是召回大使？或是经济制裁？乃至派几艘机舰前来周边声援一下？如果幻想美国会派大兵为台湾流血牺牲，不会太天真吗？

从特朗普到拜登，美中对抗的形势不断升高，成剑拔弩张之势。这次美国自阿富汗撤军，主要目的之一，就是要把更多军力和资源从阿富汗移向印太战略部署，以集中对付中国。在这盘美国棋局中，美台关系表面上固然显得比以往密切，但台湾也因此日渐被推向更不可测的风险。这些天来，阿富汗加尼政权的崩解，一方面让国际社会看到美国的现实，另一方面也让人们认清美国面对承诺的草率，包括美方对阿富汗情搜的不实乃至对情势评估的偏差。此时此际，除了对外交甜头上瘾的蔡政府，谁还会相信拜登的大话？

美中的对抗情势将如何发展，目前仍难断言。但对台湾而言，若是被推入双方交锋的漩涡，而成为美国抗中最前线的马前卒，那将是不幸的开始。一旦台海爆发战事，不论是谁掀起，不论美国如何“回应”，处于第一线的台湾都难逃成为焦土的命运。且看香港目前的窒郁处境，两年多前在一旁对“反送中”叫好的台湾和美国，又承担得起什么道义责任？

对台湾而言，最重要的仍是团结与自强；正值八二三炮战63周年，这个意义格外鲜明。只会内斗的政党，无法团结台湾；只想依赖美国的政府，不会有自主性。