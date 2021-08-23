印度的阿富汗冲击 牵动印太战略

来源：《联合报》“民意论坛”

作者：方天赐

当全世界目光都投向阿富汗时，也关注美、俄、中等大国应对发展。相对地，印度的角色较少被提起。但印度的下一步及影响，其实不应该被忽视。

就印度而言，神学士（塔利班）回师复辟引发的地缘震动，对其国家安全而言是相当沉重的挑战。印度目前实际上并未与阿富汗直接接壤，但连结印阿两国的正是印度也宣称拥有主权，但由巴基斯坦控制的部分喀什米尔地区。而印度控制的喀什米尔地区，向来为恐怖活动所苦。印度中央政府在2019年8月取消该地的自治地位后，一度切断对外通讯和软禁政治人物，反映这个地区的不稳定性。

印度非常担心神学士统治下的阿富汗会再度成为恐怖主义温床，进而输出到邻近的喀什米尔地区。早在1999年时，印度客机便曾被劫持到阿富汗第二大城坎达哈。当时印度政府被迫释放监禁中的恐怖分子，以交换回飞机和乘客。因此，反恐战争后，印度积极地与美国扶植的喀布尔政府交好，借以稳定当地情势及增加影响力，迄今已提供30亿美金（40亿新元）援助，如今都成镜花水月。事实上，印度跟塔吉克是唯二还未跟神学士接触的阿富汗邻国。

第二个让印度担忧的发展，是巴基斯坦影响力再起。外界普遍怀疑，巴基斯坦三军情报局一直在背后支持神学士。现任巴基斯坦总理伊姆兰．汗向来同情神学士，也主张要与其交往，因而有“神学士．汗”的称号。随着阿富汗情势恶化，巴基斯坦国际影响力随之上升。由于印巴长期不睦，印度并不希望巴基斯坦重获大国青睐。由印度担任安理会轮值主席召开的阿富汗会议，便刻意阻挡巴基斯坦与会。然而，美国国务卿布林肯跟中国外长王毅这两天都已直接和巴基斯坦外长通话，直接讨论阿富汗情势。神学士重掌阿富汗后，巴基斯坦影响力及战略纵深都为之强化。

印度的另一个担忧，来自中国与神学士关系升温。外长王毅在7月底于天津公开接待神学士第二号人物巴拉达尔，高调昭告天下。神学士稍早也透过媒体公开向中国示好，希望中国能够前去投资，协助重建阿富汗，并承诺阿富汗领土不会被用来危害中国国家安全。在此氛围下，中巴经济走廊延伸至阿富汗的可行性大增。印度虽然强烈反对中巴经济走廊，也不愿意支持一带一路计划，但看似无力扭转此一情势转变。

在这些因素交织考量下，印度需要重新思索其区域战略，并警戒来自西北的安全挑战。印度自去年中以来倾向美国印太战略，已引发俄罗斯及中国的不满。日前俄罗斯举办阿富汗会议时，甚至未邀印度参加。面对阿富汗情势，印度的选项之一是强化它与伊朗及上海合作组织的关系。但如此一来，便会牵动到美印关系。换言之，印度究竟如何取舍，便将冲击印太战略及四方安全对话的走向。由此可见，阿富汗情势的影响便不限于一隅，这恐怕也是华府始料未及的演变。