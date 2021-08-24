塔利班上台如何逼大家走出舒适圈？

来源：明报

作者：孙超群

塔利班闪电夺权，阿富汗伊斯兰酋长国复辟，让全球哗然。当大家为阿富汗人权担心之际，区内国家却视之为喜讯，也有些整装待发与塔利班打交道。伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）称此为“美国军事失败”，巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）公开称赞塔利班胜利，中国、俄罗斯、乌兹别克更准备与之合作。不过，与其说他们信任塔利班，倒不如说过去半年的发展，早已逼他们接受现实。

恭贺美国结束占领阿富汗，只是政治正确的措辞。事实上，过去二十载美国踏进“帝国坟墓”，付出约两兆美元及数以千计性命，担当谁也不愿做的角色，稳定区内局势，抑制恐怖主义。区内国家乘上美国“反恐顺风车”，不用为安全问题太大付出。如今，阿富汗世俗政府失势，武装恐怖组织坐大，岂不是逼大家走出舒适圈，忧虑区域安全威胁？

若相信塔利班迈向开明，不许任何势力利用国土威胁区域安全，无疑是过分乐观——塔利班无意放权，又依伊斯兰律法谈权利，据该国国情更无可能控制地方恐怖势力活动。面对潜在人道灾难、难民潮、恐怖主义释出的威胁，区域国家心底里有何理由为美国撤军而感兴奋？

为何要为塔利班上台担心？

面对当前状况，伊朗或承受一定风险。伊朗在阿富汗以保护什叶派穆斯林自居，拉拢信仰什叶派的阿富汗第三大族群哈扎拉族（Hazaras），藉此扩充影响力。由于宗教及历史原因，昔日伊朗与塔利班是宿敌。属逊尼派及普什图族（Pashtuns）的塔利班，于1995年杀死哈扎拉族政治领袖马扎里（Abdul Ali Mazari），其后不但在马扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）等地屠杀该族人，更在1998年杀害多名伊朗外交官，令两国濒临战争边缘。伊朗亦在2001年前，一度支持反塔的“北方联盟”。

惟近年双方改善关系。基于政治考虑，在过去十数年，伊朗转而包庇塔利班，例如曾为塔利班前领导人曼苏尔（Akhtar Mansour）提供庇护所和安全通道，更积极参与阿富汗和平进程，塔利班领导层更多次到访德黑兰。伊朗的盘算，是要维持加尼（Ashraf Ghani）政府与塔利班斗而不破的局面，互相制衡，让阿富汗积弱。塔利班势力独大的阿富汗，对伊朗没有好处。

可是，塔利班上台让伊塔关系充满变数。近日，阿富汗侨民在德黑兰抗议塔利班夺权，亦有强硬派认为政府对待塔利班太软弱。早前国际特赦组织发表报告称，塔利班7月在加兹尼省（Ghazni Province）残杀9名哈扎拉族人。若独大的塔利班乘势加剧压迫哈扎拉人，莱希政府将陷入两难，不得不重新审视与塔利班的关系。此外，伊朗更要面对难民潮，势必加重伊朗的安全及经济压力。

至于一向在明在暗支持阿富汗塔利班的巴基斯坦，更随时玩火自焚。自从苏联阿富汗战争伊始，巴基斯坦的大战略是透过支持阿富汗伊斯兰武装组织，以增强区域影响力，冀防止亲印度政权在喀布尔站稳脚跟。过去数十年，巴国中情局从支持“喀布尔屠夫”希克马蒂亚尔（Gulbuddin Hekmatyar）到扶植塔利班。在阿富汗战争后，塔利班战士更获伊斯兰堡默许，与家属流亡到巴基斯坦境内，自由穿梭俾路支斯坦（Balochistan），重整旗鼓，培养训练武装分子。不少阿富汗人谴责巴基斯坦助纣为虐，在对塔战争中被俘的老牌军阀伊斯梅尔汗（Ismail Khan）亦批评，这是“巴基斯坦对阿富汗发动的战争”。

塔利班胜利，虽巴基斯坦国内传来一片欢呼声，但同时鼓舞整个地区的武装恐怖组织和极端主义，让他们相信宗教意识形态终会获得胜利，也使南亚变成合法恐怖主义基地，提升巴基斯坦武装组织在整个地区的活动空间。

对巴基斯坦来说，最好的战略目标是维持阿富汗内部势力均衡的状况。现在，局面助长巴基斯坦塔利班及羌城军（Lashkar-e-Jhangvi，逊尼派极端组织）等恐怖组织的气焰，巴基斯坦怎能真的放心？

冀“塔利班与恐怖组织割席” 不切实际

中国亦不能低估其政治风险。巴基斯坦安全威胁提升，将打击伊斯兰堡的管治能力，严重影响中国在当地的经济活动，随时波及在2013年启动的一带一路旗舰项目“中巴经济走廊”。除了巴基斯坦塔利班威胁政权外，俾路支分离主义分子更是袭击中国设施人员的常客。

但更重要是，中国不能过分相信塔利班有能力信守对其承诺。中国已在多个场合中表明，希望塔利班与“东伊运”等一切恐怖组织彻底划清界限。中亚位处“一带一路”倡议重要地带，多国与阿富汗为邻，中国除了担心区域动荡影响“一带一路”项目，更担心“三股势力”威胁中国新疆。

然而，塔利班根本没有能力完全控制地方势力，现阶段亦没有任何实际措施应对，只是为了获得国际支持和外资，暂时信口开河而已。在塔利班治下，阿尔盖达恐死灰复燃。阿尔盖达与塔利班（特别是最大派别“哈卡尼网络”(Haqqani network)）在共同斗争的历史和意识形态上，关系难断。再者，“东伊运”是向阿尔盖达宣誓效忠的组织之一。在现时塔利班一枝独秀下，相连的恐怖势力或伴随崛起，要塔利班和其他恐怖组织完全割席，根本不切实际。

中亚国家及俄罗斯警惕难民潮

至于邻近阿富汗的3个中亚斯坦国家，也对阿富汗变天高度戒备。上月塔利班代表到俄罗斯访问时，曾扬言不会侵犯中亚国家边界，以安抚它们的安全忧虑。诚然，塔利班并没说谎，历史上他们并不会军事侵略中亚国家，但却不会阻止民间恐怖组织渗透进入中亚，构成“非传统”安全威胁，因此中亚国家十分警惕塔利班上台所掀起的难民潮。

曾遭伊斯兰宗教势力威胁的塔吉克最为紧张。历经1990年代内战，杜尚别与以阿富汗为基地的伊斯兰复兴党及乌兹别克伊斯兰运动等反对阵营交战，2018年伊斯兰国又成功在塔吉克发动恐袭。在本月初举行的中亚元首会议中，塔吉克总统拉赫蒙（Emomali Rahmon）更直斥塔利班为恐怖组织。直到目前，乌兹别克、土库曼、塔吉克三国都对接收阿富汗难民有保留。

在阿富汗问题上，中亚国家与俄罗斯的利益是相连的。约200万中亚外劳在俄工作，所以，俄罗斯十分担心恐怖组织经中亚地区的人口流动渗透本国，普京亦称现在最重要的是防止恐怖分子伪装成难民进入邻国。虽然伊斯兰国呼罗珊省（ISIS-K）与塔利班对立，加上在区内未成气候，但在塔利班治下，难以评估组织的繁殖速度。据联合国报告称，有约2000名ISIS-K武装分子在阿富汗活动。

无论塔利班早前如何向俄罗斯保证尊重边界，保证不容许ISIS-K有机可乘，俄罗斯还是用实际行动投下不信任票。过去两个月，俄罗斯藉集体安全条约组织（CSTO）加强与中亚国家合作。俄罗斯表示会动用塔吉克军事基地制止任何侵略行为，又表态希望与区内非CSTO阵营的乌兹别克和土库曼合作。同时，俄罗斯又与塔吉克和乌兹别克等国家频频举行联合军演。

问题是，若比过往投放更多军事资源应对威胁，俄罗斯岂不是要自己分担过往美国的部分工作？若阿富汗恐怖主义势力加剧，俄罗斯用这类传统军事操作应付非传统安全威胁有多奏效？

结语：重归务实，担忧敌人的敌人

塔利班极速夺取阿富汗政权后，拜登政府在撤侨安排上为人诟病。但拜登在演说中道出了重要事实——延长战事得益的只会是中俄，它们最乐见美国无限期投入无数资源与注意力，稳定阿富汗局势。阿富汗势力失衡，区域国家被迫走出舒适圈，不能再乘搭“反恐顺风车”，在安全问题上将面临更大的挑战与风险。在庆祝美军撤走之后，大家亦要重归务实，需要担忧敌人的敌人。

作者是香港国际问题研究所研究员