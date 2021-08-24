澳新不坚持“清零” 接种八成可松绑

来源：明报

澳洲及新西兰两国在爆发新冠疫情初期就采取“清零”策略，透过封关和严格限制措施遏止社区传播病例。然而，两国近日同样受到传染能力相当高的Delta新冠变种病毒株影响这些措施成效，两国官员近日异口同声称要改变策略，澳洲表明会将抗疫焦点从确诊数字转移到住院率，称现在要学会与病毒共存，而社会不可以无限期封闭，称当全民接种疫苗比率达七成至八成时，就会放宽防疫限制；新西兰抗疫官员亦指Delta打击抗疫努力，并将影响未来的抗疫计划，但表明社会始终要重新开放。

澳总理：需与病毒共存

近日疫情严峻的澳洲，重灾区新南威尔士省周一新增818宗个案，稍低于前一天破纪录的830宗，当地目前有逾半国民受严格封城令影响。总理莫里森周日接受澳洲广播公司节目访问时承认，澳洲几乎不可能回到没有确诊个案的状态，当局会把抗疫焦点转移到住院率，而不再是单纯的确诊数字。他又说，当合资格人士的接种率达到七至八成，政府就会逐步放宽抗疫限制。他周一在坎培拉举行的记者会上再表示，封城不能永远持续下去，需要学习跟病毒共存：“这（封城）并非在这国家可持续的生活方式。”

新南威尔士省长博利积奇莉安（Gladys Berejiklian）亦呼吁民众将对个案数字的专注力转移至接种，说“当你达到80%接种两剂（疫苗）时，所有省都会转向与病毒共存。你不能永远隔绝Delta变种病毒。”

四阶段松绑计划

澳洲政府上月公布4阶段松绑计划，称16岁以上人口的接种率达到七成时，就不太可能需要严格的封城令，而达到八成时就视情况采取“高度针对”封锁措施，已接种疫苗民众则可跨州活动。澳洲全国16岁以上人士只有30%已完成接种疫苗，52%已接种最少一剂，按照目前速度，最快也要到年尾才能达至八成水平。

至于过去一年抗疫成果备受好评的新西兰，昨日公布新增35人确诊，令这波由Delta变种病毒引起的疫情确诊人数达到107人，大部分位于最大城市奥克兰。总理阿德恩昨日宣布延长国内的四级警戒封城措施3天至周五午夜，在奥克兰则生效至下周二，又称疫情还未到高峰。

新西兰政府被批只顾封关不顾接种

新西兰舆论开始质疑影响经济的封城及封关措施，并质疑政府只顾封关，忽略接种的重要性。惠灵顿维多利亚大学政治分析员爱德华兹（Bryce Edwards）指出，民众对政府今年抗疫措施的评价有别于去年，如今人们更加质疑推行疫苗接种太慢。

疫情应对部长希普金斯（Chris Hipkins）周日出席电视台节目时，指出现在仍以清零为目标，但同时指出，Delta变种病毒株为新西兰带来问题。他直言目前所有的防疫措施都开始显得不足够，而未来始终都要在某个时候开放。总理阿德恩昨为抗疫策略辩护，指目前所有人都同意清零是策略，但不排除国民最终要与病毒共存。新西兰政府本月12日公布放宽抗疫措施方向，称政府会加快推动疫苗接种，并计划于2022年初开始分阶段重开边境。

北半球的主要西方国家采取的抗疫策略，大多集中于强推接种疫苗，借此降低重症和入院人数。新加坡过去几个月亦开始采取类似措施，减少强调每日的新增个案，并专注入院率。香港上周四宣布不再与新加坡讨论旅游气泡时，就称是“考虑到两地目前在疫情防控方面所采取的策略存在差异”。