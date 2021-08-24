“十四五”为港定位 勿错失黄金机会

来源：星岛日报

星岛日报社论

由中央多个部委组成的宣讲团前来香港，一连三天围绕“十四五”规划纲要举行系列宣讲活动。中央官员首次在香港宣讲五年发展规划，可谓破天荒之举，非常有必要，有助于香港准确把握“十四五”发展机遇，更好融入国家发展大局。当前，香港的拨乱反正工作有序进行，政局趋于稳定，为发展经济创造了条件，关键是行动起来，充分掌握“十四五”规划下的新定位，包括提升国际金融、航运、贸易中心地位，在国家“双循环”新发展格局中发挥独特角色。

“双循环”大格局 提升港优势

“十四五”规划（2021至2025年）全称为“国民经济和社会发展第十四个五年规划”。过去，部分港人对这类五年规划不屑一顾，认为是搞计划经济，也有的担心“被规划”，失去香港原有特色。事实证明这是戴有色眼镜看问题，五年规划具有科学性和延续性等优势，可以有效发挥政府与市场“两只手”，令中国创造了经济奇迹。香港经济要转型，要发展，也不能错过国家的战略规划。

但平心而论，香港社会不少人，包括一些政府精英，对“十四五”规划都不甚了了。这次由国务院港澳办、国家发改委、科技部、中国人民银行等部门组成的宣讲团，围绕“十四五”规划向特区政府、立法会、商界、青年等社会各界展开系列宣讲，非常及时，非常有必要，展现了中央政府对香港的关心和支持。特区政府亦高度重视，由政府新闻处、香港电台现场直播，等于是对全港的大宣讲，并且安排了本港创科及财经界人士，与中央宣讲团成员展开交流，增加互动，相信将掀起“十四五”热潮。

面对美国全方位打压、逆全球化风潮兴起，“十四五”定调“形成以国内大循环为主体、国内国际双回圈相互促进的新发展格局”。“十四五”亦设立专章，支持香港巩固提升竞争优势，包括支持香港提升国际金融、航运、贸易中心地位，强化香港作为全球离岸人民币业务枢纽，支持香港提升国际航空枢纽地位、支持香港建设国际创新科技中心和区域知识产权贸易中心，以及支持香港发展中外文化艺术交流中心，等等。中联办主任骆惠宁就在发言中指出，全球发展的最大机遇在中国，香港发展的最大机遇在内地，香港一定要牢牢地抓住它。

发挥独特能力 助人币国际化

当前全球经济不稳定，拥抱内地庞大市场是香港必然选择。香港一定要把握中央“双循环”新发展格局，不断提升竞争优势，成为国内大循环的“参与者”和国际回圈的“促成者”，为自身发展带来活力和机遇。

事实上，香港具备这种独特优势和能力。以金融业为例，作为国际金融中心，香港不仅可以帮助内地资金“走出去”，也可以让国际投资者“走进来”。中央宣讲团成员、中国人民银行金融研究所所长周诚君，昨天就提到香港在人民币国际化担当的角色，形容香港有足够条件和基础成为全球人民币资产管理中心、增值中心及风险管理中心。

香港过去十几年陷入无休止的政治争拗，内耗不断，错失不少机遇，2019年更爆发大规模的社会暴乱。经过一年多的拨乱反正，正由乱及治。议会亦步入正轨，不再“拉布”、谩骂，中央政府成员因此能够首次到立法会出席官式讲座。

港澳办副主任黄柳权提醒，“苏州过后无艇搭”；中联办主任骆惠宁说，“不进则退，慢进也是退。”说的都是“行动最实际”的道理。香港必须痛定思痛，吸取修例风暴的惨痛教训，维护国家安全，抛开“内地化”的疑虑，积极地与国家发展战略结合起来，再创自身辉煌。