拜登提名破传统　看重新驻华大使执行及沟通力

来源：香港01

01观点

美国总统拜登上周五（20日）提名资深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）出任美国驻华大使。自上一任美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）于去年10月离任后，大使之位悬空至今已近十个月，打破了中美建交以来大使悬空的时间。这其中部分的原因可能是由于新冠肺炎阻碍了交流，但估计更重要的原因是，布兰斯塔德的继任人将是中美爆发全面角力之后首位任命的大使，拜登政府得仔细思考盘算什么人才能胜任这个职位。

伯恩斯与以往的驻华大使比较不一样的地方是，他既非所谓的“中国通”，其出身亦不是华盛顿政客，而是在外交体系历练多年的技术官员，这令人不禁思考这种改变到底有何意思。美国驻华大使向来不是主要由职业外交官出任，中美建交以来12任特使中，仅两任（第二任恒安石及第五任芮效俭）出身外交体系，其他都出身州长或国会议员。自第五任大使芮效俭于1995年离任后，近三十年间驻华大使之任都被认为是回报对选举有功劳的政治人物的一种政治酬劳。而且出任者多数为熟悉中国事务的“中国通”或者是与支持与中国商业关系的政治人物。

例如上一届特使布兰斯塔德虽然并非“中国通”，但却历任爱奥华州议员及州长。而爱奥华州是共和党传统农业州份之一，在贸易战爆发前一直受惠于对华农产品（如大豆等）出口增长，更被称为中国的“老朋友”。华盛顿这次提名伯恩斯，很大可能是希望打断驻华大使过往这种政治酬劳的性质。在中美角力愈发白热化的情况下，华盛顿更需要一位熟练的外交官驻华以更好地执行华盛顿的指令，处理对华的商贸经济往来等关系便不是太重要，更无空闲将此任置作为政治酬劳。

大使是否熟悉中国关系次要

伯恩斯的外交经历主要在欧洲，历任美驻联合国、希腊及北约大使，也不懂中文，但估计这与其任驻华大使并没有太大关系。中美关系向来主要由华盛顿直接拟定，驻华大使只需要无误地执行华盛顿的决策便可了。当然，并不可能完全排除伯恩斯在熟悉了中国后反过来影响华盛顿决策，仿傚乔治凯南（George F. Kennan）当年撰写《长电报》，但这终归只是一种可能性，也应非华盛顿的主要用心。

伯恩斯曾任国务次卿，不少分析指出，伯恩斯与拜登及其外交团队，包括国务卿布林肯（Antony Blinken）及国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）等人都相熟，有很深的工作默契。因此，拜登任命伯恩斯的其中一个好处是可以确保总统与在华最前线人员有最好的沟通，这样可以强化中美两国元首的沟通，将双方因错判和误解而发生不幸事故的机会减到最低。因此，比起对华认识等问题，此时拜登应更看重驻华大使在执行华盛顿政策的能力与其个人亲信程度。

从这些角度看，拜登提名伯恩斯出任驻华大使是倾向理性冷静的选择，反映了中美关系进入新阶段的不同需要。对美国而言，此时谈论改善对华关系实在有点遥不可及，当下最要紧的是管控两个竞争的潜在风险，避免错判引起不幸结果。