看清美国和立陶宛的游戏

来源：中时电子报

作者：徐勉生

美国国务卿布林肯8月22日推文透露与立陶宛外长兰斯伯吉斯通话，表达美方支持立陶宛因应区域挑战及拓展与台湾关系的决定。台外交部对此表示欢迎。

其实布林肯致电立陶宛外长，主要用意恐怕并不是针对立陶宛与台湾发展关系，而是向立陶宛信心喊话。美国自阿富汗撤军，造成阿富汗一夕变天。使美国的承诺受到国际质疑。

立陶宛最在意的，是美国能否继续透过北约，协助立陶宛因应来自俄罗斯的威胁。为了讨好美国，立陶宛不惜得罪北京，以表示支持美国最近发起的抗中同盟。

布林肯在阿富汗变天之后亲自致电立陶宛外长，主要目的恐怕是重申美国对立陶宛安全的支持与保证，不会出现“今日阿富汗，明日立陶宛”。

事实上，美国说支持立陶宛与台湾发展关系，那只是支持双方发展非官方的实质关系，并不包括含有政治意味的“台湾代表处”。

欧盟与美国实力坚强，对北京的抵抗力也比较强，但是迄今都没有同意台湾代表处以“台湾”为名。立陶宛人少国小，却自愿做前锋敢死队，直接挑战北京。虽然美国及欧盟口头上支持立陶宛，实际上却是在观望立陶宛的下场如何。

台外交部可以对美国力挺立陶宛表示欢迎，但是心中要明白美国与立陶宛真正在玩什么游戏。