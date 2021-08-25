疫苗好坏 不再是指挥中心大官说的算

来源：台湾《联合报》

主笔室快评

台湾的新冠疫苗采公费接种，民众害怕染疫，官员吩咐接种哪款，只能摸摸鼻子接受，这局面可能改变。美国食药署FDA昨天核给辉瑞／BNT完全的药证，肯定辉瑞疫苗的安全及有效性。台湾即将迎来郭董、永龄基金会、台积电、慈济合计捐赠的1500万剂疫苗，应该能一改官方说了算的不科学、甚至因私利、护航运作的不可测的后果。

辉瑞获得美国新冠疫情以来第一张完全疫苗药证，特别值得重视的原因，一是被誉为全球“最完美的新冠疫苗”novavax竟然遭到FDA的停工严惩，其紧急授权许可〈EUA〉申请因而延后到年底才提出；另个骇人的是，声势浩大的全球首富微软比尔盖兹专注研发的新冠CureVac疫苗也中途铩羽，因为人体试验的数据不如预期。

辉瑞去年底得到美国FDA的EUA授权，与同僚莫德纳、娇生站上同一竞争位置，但辉瑞马不停蹄，年初送出高达46000份的第三期人体试验数据，这一分别在美国等数个疫区国家执行的人体试验，被认为对疫苗在无差距的人种、年龄层的安全性及保护力的了解是值得信赖的。

获得完全药证的辉瑞／BNT疫苗自此与其它EUA疫苗站在完全不同的竞争点上；取得药证的辉瑞摇身一变为“商品”，得以在市场宣传、贩售其药品，不必接受FDA等药品管制单位额外的约束；贩售期间也不受疫情的限制与解封与否而终止，民众买辉瑞疫苗就如同买感冒药一般。

特别值得一提的是：疫苗、药品研发有其极严谨程序，经常10年或更长时间才能通过审查程序。新冠疫情爆发太过凶猛，各国的药品审查程序不得不紧缩，因而设计EUA捷径，没做完二期人体测试就能申请，但这一在紧急医疗与药物安全权衡下的产物一直存有极大争议，再怎么EUA，完整的三期人体测试、药证审核程序的完善不曾被质疑过。

对照台湾的疫苗现况真是相当不堪，部分疫苗甚至为取得台湾草率推出的EUA而轻纵，自产疫苗在政策护航下更是草率行事。号称在巴拉圭做三期人体试验，竟然收件仅区区千余人，要如何确认自家疫苗的安全性？疫苗打进人体，任何反应、伤害，不是官员扬言有伤害救济就可以交代。

郭董等捐赠的1500万剂BNT疫苗可能还不能立刻获得台湾官方给予美国完全授权药证的地位，但接种者应了解这是自己应有的合理选择，必须去争取。