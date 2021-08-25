高端疫苗疑虑 陈时中应说清

来源：联合新闻网

作者：张光球

备受争议的高端疫苗日前已开始施打，蔡英文和多位执政党民意代表率先接种，以示支持，但是预约高端疫苗者不若国际疫苗踊跃，延长预约时程亦未达标，可见台湾民众对高端疫苗的成效仍有疑虑。

不幸的是，有两位首日接种者往生，目前没有任何直接证据是与该疫苗有关系，且任何疫苗的施打都有潜在风险，但是这起憾事更加深台湾民众对高端疫苗的疑虑，防疫中心指挥官陈时中不能再回避外界对高端的相关问题。

陈时中担任指挥官以来，前后可说判若两人。去年台湾防疫得当，使他成为媒体的焦点，地方政府竞邀到访，甚至为时尚杂志拍封面照，好不风光，无疑是竞选下届台北市长的最佳人选。

然而，当华航诺富特群聚案后，民众打不到疫苗，民间采购不顺，政府又全力背书未完成三期测试的高端疫苗等因素，引起民众不安，陈时中脸上的光彩愈来愈黯淡，使得原本应是专业回答的记者会，被不佳口气所取代。高端开打的当天，陈时中在例行记者会中，对政府是否护航高端的问题表示是无意义的，因为政府有积极催国际疫苗到货之事，并将郭台铭说成是到欧洲催货的非正式代表，忘了他当初是如何看衰郭董的疫苗采购，况且郭董用的是自己的钱，买的是有国际认证的疫苗，捐给政府供台湾民众接种。

这已非首例。本月初同样在记者会上，陈时中对于有几批高端疫苗作封缄检验的提问，直指记者的态度不健康，却忘了那是指挥中心连两天给不出答案的问题，如此行政效率，令人无法想像，是否也说明为何已采购的国际疫苗，无法如期到货的事实。陈时中一再拒绝回答记者对高端的提问，最后更会反呛记者，有失可担大任者应有的风范。

公务员是公仆，为民服务是首要，替人民看好荷包是本务，政府购买高端疫苗的经费，来自人民的税收，疫苗是要用在人体，存在着健康风险，所以台湾民众当然有绝对的权利，可以问有关高端疫苗的任何疑问。没有人否定陈时中和指挥中心的辛劳，但是记者关切的问题，一定是大众关心的议题，对于高端疫苗的问题，陈时中愈讲不清楚，愈不愿意说，台湾民众心中的疑虑愈大，愈无法取得人民的信任，因为台湾民众面对攸关生命问题是理智的。

作者是致理科技大学副教授