陆港理念对接 协助国家民族复兴

明报社评

中国国务院港澳办副主任黄柳权来港，宣讲国家“十四五规划”与香港发展机遇，除了谈及政策、产业、市场对策，还有理念对接、思想对接。世界格局面临百年不遇巨变，十四五规划是因应外部形势变化及国家发展需要，以2035年基本实现社会主义现代化为目标的发展纲领，规划中有关香港的部分，必须放在这一框架理解方有意义。理念思想对接，意味香港对国家大政方针须有感，特区政府要以更高的战略视角，看待香港长远定位及发展，不能如交功课般，斩件式看待一些短中期目标任务。以国家的规模和体量，现代化基本实现，必然成为全球最大经济体，在国际舞台举足轻重，香港应抓住这一战略机遇，协助国家在全球发挥领导角色。

“慢进亦是退”

高官须改心态

今年3月，全国人大通过《十四五规划和2035年远景目标纲要》，过去两天，国务院港澳办副主任黄柳权等中央官员，在香港出席了多场宣讲会。十四五规划纲要有关香港的部分，具体提到8个发展方向及机遇，除了国际金融、贸易、航运及航空枢纽这4个“既有中心”的强化提升，还有4个“新兴中心”的建设发展，当中包括国际创新科技中心、亚太区国际法律及解决争议服务中心、区域知识产权贸易中心，以及中外文化艺术交流中心。昨天行政长官表示，特区政府已就其中6个方面，向中央提交“策略文件”，至于国际创科及文化交流中心发展，将在施政报告交代。

“8个中心”虽说是规划纲要对香港的“支持”，惟某程度亦是中央明确交予香港的任务，特区政府责无旁贷，必须设法做好。“8个中心”中，金融、贸易、物流及航空枢纽皆属香港传统强项，亦有较清晰的发展方向及蓝图，即使在国际法律仲裁及知识产权贸易方面，香港亦有很好的基础，只要力求上进，不故步自封，理应较易干出成绩，相比之下，建设创科及文化交流中心，讲求战略思维宏观视野，特区政府在这两方面表现如何，还得走着瞧。

小政府不干预、施政头痛医头、欠缺远大目光，是特区政府思维惯性，与大陆治理模式的大刀阔斧，有显著分别。当然，小心行事有其好处，可是当事事拘泥，瞻前顾后，换来的亦只能是寸进，中联办主任骆惠宁在宣讲会致辞，提到世界竞争激烈，“不进则退，慢进亦是退”，特区政府高官必须跳出既有惯性思维框框，不能割裂看待规划纲要对香港的各项要求和任务，抱着“交功课”心态办事。黄柳权提到，香港对接国家十四五规划，不仅包括政策对接、产业对接、市场对接，也包括理念对接、思路对接，无论特区政府还是社会各界首先必须明白，香港之于国家，是局中人而非局外人。

表面看，香港许多方面都很国际化，只是这种国际化往往流于跟风，特别是西洋及东洋风，欠缺独特主见，自我不强。过去一段时间，部分人出于意识形态想像，甚至将“国际化”与大陆元素对立起来，看不到国际格局的真实变化。中国崛起促动世界格局百年巨变，中美博弈激烈，香港不易左右逢源；经济全球化遇上逆流，西方保护主义抬头，同样影响香港。国安法实施，标志香港进入新时代，全球政治经济形势充满不确定性，最大发展机遇就在大陆，香港需要融入国家发展大局，积极参与内外经济双循环，实现优势互补、协同发展，这是现实形势下必然的选择。

国家“十二五”及“十三五”规划皆有提及香港，然而港府和社会囿于各种观念惯性，要么觉得“事不关己”，要么着眼所谓“惠港措施”，未见具体细节就一律当成“政治口号”，不了解全国一盘棋，具体政策往往在后头。十四五规划涉港内容，提到完善香港与大陆协同发展的机制、共建一带一路功能平台、建设高质量粤港澳大湾区，包括把前海、横琴及深港河套区，作为粤港澳重大合作平台建设，香港必须改变固有被动旁观心态，积极参与一系列制度建设，把握机遇采取相应行动配合。只要理念、思路成功对接，政策、产业、市场对接可以水到渠成，否则必然事倍功半。

香港融入国家发展大局，需要建立战略思维和宏观视野。历史因素令香港成为大陆和外地的桥梁，然而随着时势变化，未来这条桥梁更多是协助国家向世界投射影响力，而不是像半世纪甚至百年前般，充当西方在中国谋求利益的跳板。中国高速发展，世界也在急速变化，唯有对国家及世界有动态认识，香港发展才能走在形势之前，而不是一味“追落后”。

立足国家放眼世界

香港要有动态视角

规划纲要提出，2035年国家实现基本现代化，届时中国有望成为全球最大经济体，迈向发达国家之列，对国际社会的影响力亦将更大。香港谋划将来，除了改革自身积弊矛盾，亦应思考如何协助国家，在地区以至国际社会发挥领导作用，一带一路建设可以是其中一个切入点，中外文化艺术交流中心，则是另一个软实力切入点。香港习惯以西方视角看国家和世界，现在是时候逐步调整视角和心态，“立足国家、放眼世界”。中外文化交流中心，“中”与“外”有主次之分，“外”也不再单单是指“西方”，对香港来说，文化交流中心的建设，应该也是重新自我发现的过程。