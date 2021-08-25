作者：徐宗懋

蔡英文解释“八二三炮战”意义为“国人团结，国家一体”，不过絶口不提当时的三军统帅是蒋中正。在蒋中正强大的领导下，一方面反击大陆发动的炮战，另一方面也反击美国要求撒出金门以政治上分割中国的帝国主义意图，所以实际上是两面作战。蔡英文不提蒋中正，因为如此就会勾起北伐、抗战、光复台湾、建设台湾等完整的中华民国史，揭穿她形塑史观的自我矛盾。

相反地，民进党极力污蔑蒋中正，促转会甚至大举宣传被处决的中共地下党员奋斗的历史正义性，变成一方面纪念反共炮战，另一方面又说建立中华人民共和国而牺牲的中共烈士是如此英勇感人。这种偷鸡摸狗的历史纪念比肥皂剧还不如，正是旅台日本作家本田善彦所指的“自我解体”。

此时，恰好阿富汗曾多次拿来和台湾比较，对照的层面应该是美国的承诺和国家体质两项。过去20年，美国在阿富汗投入大量的军力和财富，牺牲了2000多名兵员，受伤数万人，目的是铲除庇护卡伊达组织的塔利班政权，并改造阿富汗的政治、社会和文化体质，以确保阿富汗不会成为反美的恐怖主义的温床。现在美军全部撤走，拜登总统解释是当初的目标已经达成。事实刚好相反，卡伊达还在，塔利班变得更强大，政治上更老练。于是拜登只能怪罪美国所扶植、也就是塔利班所说的“阿富汗傀儡政府”。

美国对阿富汗说走就走，对台湾甚至没有走的问题，因为台湾此刻并没有美军。美国现在也没有花钱在台湾，倒是武器帐单不断寄来。至于有什么“安全承诺”？《台湾关系法》最关键的第3条第3款：“总统如遇台湾人民的安全或社会经济制度遭受威胁，因而危及美国利益时，应迅速通知国会。总统和国会将依宪法程序，决定美国应付上述危险所应采取的适当行动。”这一段文字已是美国对台湾的“最高安全承诺”。看看今天的阿富汗，到时真正的“适当行动”只会剩下“尽快撤出美侨”。

有关国家体质，美国协助建立了阿富汗的民主政府，有民选总统、国会议员、自由媒体、西方流行文化，但现在证实那只是个空壳子，并没有现代民主法治所形成的社会契约精神作为国民凝聚力的根源，结果一碰到塔利班时不堪一击，瞬间鸟兽散。阿富汗内战连年，原因是她并非现代意义的国家，而是许多部落的松散联盟。美国说阿富汗政府腐败，现在能与塔利班作战的北方军阀很清廉吗？事实上，至今能成功压制伊斯兰激进势力的阿拉伯国家，均为部落核心的世俗专制政权，而非西式的民选政府，而且必然表现出某种反美的自主意志，这才是真实的国家体质。

这点也是台湾今天真正的问题，中华民国从辛亥开始有一完整的传承，这是国民凝聚力的主体，却不断地遭到民进党的糟榻。宣扬“八二三”却又污蔑蒋中正；说中华民国是“流亡政府”，又当“流亡政府”的首长；处处丑化大陆，却又表扬中共烈士；说日本殖民统治高明，又歌颂赛德克巴莱的抗暴行动。本质上是耍嘴皮的政治机会主义，透过绿嘴和网络把新世代弄得痴呆化。因此，即使军队武器都在，甚至表面上颇强大，但跟阿富汗一样，体质和意志已经虚无化，唯一的精神支柱只有“美国的承诺”。一旦遭到对手最后的重击时，民进党的结局跟阿富汗前政府也不会相去太远，这正是美国傀儡政权共谱的悲歌。

作者为资深媒体人