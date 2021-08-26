没有急民所急的陈时中，只等着选市长？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

全球疫苗界近日传出好消息，辉瑞／BNT疫苗已取得美国食品药物管理局（FDA）发放的药证，成为全球首支由“紧急授权”升格为“完全使用授权”的新冠疫苗。如此一来，医疗机构和药房即可直接向辉瑞进货，无须再透过政府一手包办。但台湾防疫指挥官陈时中对此却冷漠以对，说疫苗厂在采购上“仍以和政府往来为主”；对台湾药厂有意代理引进该疫苗，则推称“须申请台湾药物许可证”。陈时中不乐见辉瑞变成自由采购，溢于言表。

美国率先发给这支由美国辉瑞与德国BNT药厂合作开发的疫苗药证，主要是它在美国施打已超过两亿剂，效果相当稳定。然而，许多美国民众因政治、宗教或社会因素拒绝接种，导致美国防疫仍无法有效全面控制。FDA发给辉瑞／BNT药证后，除可降低民众对该疫苗的疑虑，企业或学校团体也可强制要求员工或师生接种，将有助于进一步扩大全美的防疫作战网。

相对于美国是疫苗充裕而民众不愿施打，台湾则正好相反。台湾的情况是：各种疫苗数量极度不足且到货不稳，加上疫苗施打完全由政府只手操控，民众接种意愿很高，却始终等不到合适及够格的疫苗。辉瑞／BNT疫苗取得美国政府药证后，将使这支疫苗买卖更形自由；台湾药商若能代理进口，自然可以纾解台湾的疫苗荒，民众不必再漫长等待。一方面，郭台铭等民间团体购赠的辉瑞／BNT疫苗首批即将来台，若台湾药厂能取得后续的代理，这款疫苗即可成为台湾民众－－尤其年轻族群的主要选项，不必担心后继无力。另一方面，台湾民众也不必千里迢迢搭机赴美，去接种辉瑞疫苗。

依此逻辑，台湾有药厂想要代理辉瑞／BNT疫苗的进口，本来是各界乐见之事，为何陈时中却表现得那么冷漠？其中原因，可能包括：第一，蔡政府正在利用疫苗空档全力推销高端疫苗，自不乐见有新的变数搅乱高端的机会。第二，民众虽深以疫苗荒为苦，但对执政党而言，不失为一种好用的社会控制手段。第三，只要继续保持相当程度的防疫警戒，执政者就能利用这种紧急状态进行政治操作，诸如延迟公投案、追加紧急预算、及推出有利于己的纾困振兴措施等。

除了上述原因，对陈时中而言，每天坐在指挥中心发号施令，应该还有另一层特殊的个人意义。一年前，台湾因防疫得当，陈时中声望暴涨，就被民进党看好是参选2022年台北市长选举的不二人选。今年以来，因为疫苗争议及疫情失控，陈时中的光环大大褪色；但因民进党整体支持度坠谷，他最近仍被认为是角逐台北市长的“最强候选人”。试想，以指挥官权柄之无所不包，对外可拍板对谁开放入境，对内可决定各种行业的管制规范，左可准驳各种疫苗的上架，右可随意打脸地方政府的不同意见；这个角色，简直比阁揆还威风。何况，每天的记者会又是天下唯一的作秀现场，陈时中一直把现状保持下去，对选举自是大有助益！

不论陈时中是否以参与为职志，但一年半来他扮演防疫指挥官的角色，却显已渐渐失去民众期待的决策积极性与急迫感，反而不断暴露偏袒的私心，甚至到了不顾民众安危和经济发展的地步。最荒唐的是，他一再宣称台湾疫苗“足够”，事实上许多年轻族群仍没有适当疫苗可以施打，而打过第一剂的长者则不知他们的下一剂在哪里。

不久前，人们见识了他如何刁难郭台铭购捐BNT；现在他将如何卡已有美国正式药证的辉瑞，大家拭目以待！

