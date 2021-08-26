没有“美国秩序”便车可以搭了！

来源：联合新闻网

作者：范畴

美国早在特朗普任内就定案撤军阿富汗。拜登政府也于今年四月份重申美国的撤军决心。战略及政策上，这是一以贯之的，从未反复。至于自八月中至今这两周世人看到的美国狼狈状，背景因素大约有二。其一，白宫、军界、情报界之间的执行协调性，尚未从2020大选的政治创伤中恢复；其二，拜登总统自己公开承认的：没想到（美国扶植的）阿富汗政府军，如此的不堪一击，“对于一群不想保护自己国家的人，美军在那里多留一年还是五年，都是没有意义的”。

有人把过去两周在电视上看到的画面，解释为“美国霸权行将崩塌”的征兆，这完全把事态说颠倒了。事实上，阿富汗现象透露出的三个坚定信息是：一、美国不再允许其他人免费搭乘美国秩序（Pax America）的便车；二、使用者付费，要享受美国秩序，请交会员费；三、即使在特殊情况下我允许你搭便车，你也不能是扶不起的阿斗。

这三原则是特朗普订下的，当时被惯于搭便车的国家（包括欧盟）斥责为“单边主义”。但特朗普看得很清楚，搭便车者日众，美国迟早得被拖垮。他不但要逼迫搭便车的外国买票，连美国国内的所谓“全球主义派”（跨国企业、华尔街等）都必须补票。

拜登以“恢复传统多边主义”旗号，替换了特朗普。世界各国以为便车又会重启了，但“特朗普三原则”的基础是美国的现实，而不是任何意识形态；特朗普走了，但他看到的基本现实还在那里。加上病毒疫情对经济生产力的重击，拜登只能继续尊重现实。

有人从阿富汗现象推导出“美国不可靠”或是“美国不可信任”的结论。这不然是患上了政治幼稚病，或是有意无意成为了中共的国际大外宣的同路人。国际政治本来就不是江湖道义，哪来的可不可靠、可不可信之辩论？落到此辩论路数之人，不是幼稚，就是在做分裂认知的统战工作。

就连一向话术圆满的拜登，情急之下也都说了真心话：“对于一群不想保护自己国家的人，美军在那里多留一年还是五年，都是没有意义的”。换上我们熟悉的语言，那就是，对于扶不起的阿斗，再多的诸葛亮也没用；或者，对于自己不愿流第一滴血的人，为什么别人要来为你流血？

不要问美国可不可靠，先问你自己可不可靠。不要问美国可不可信，先问你自己可不可信。在怀疑美国的战斗意志之前，先检讨一下自己的战斗意志。连做个人都应当如此了，何况作为一个国家？

美国在台协会ＡＩＴ特别在网站上贴出，美国国家安全顾问苏利文八月十七日的白宫记者会谈话：“…我们对台湾和以色列的承诺，一如既往的坚定…”。台湾很多人看后像吃了一颗定心丸，视为白宫对台湾和以色列的支持度分量一致。但内行人必须看门道，懂得声乐之人必须听到弦外之音。为什么说以色列？你想要有以色列的分量，就得有以色列的国格；以色列男女皆兵，个个以一当十，保密防谍世界一流，文采武功两不缺。美国有了以色列为盟，再广袤的阿拉伯也不忧，再有野心的波斯伊朗也难成事。做成了以色列，耶路撒冷就是你的。

美国怕的，就是一个只想搭便车的台湾！至于那些说台湾就是下一个阿富汗的人，本身就是一坨糊不上墙的烂泥。你到特拉维夫或耶路撒冷的大街上，随便抓一个人，哪怕是阿拉伯裔的以色列公民，告诉他以色列就是下一个阿富汗，听他哈哈大笑说你是外星来的吧？

作者为跨界思考者