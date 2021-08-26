谁有资格说教协民阵支联会跪低？

来源：明报

作者：陈帆川

教协、民阵和支联会三大传统泛民组织面临瓦解，学联及多间大学学生会名存实亡，612基金停运，即使民主派仍然动员参加立法会选举，似乎亦是穷途末路。不过有些既得利益者为了绝处逢生，不惜对同路人落井下石引领舆论风向，令人侧目。

以上谈及的组织，都是本土派和激进派昔日的攻击目标，但自2019年冒起不分化、不割席的理念，这种互相攻击的做法一度被边缘化，直至《国安法》实施后，才死灰复燃。

投机者从黄丝市场收割利益

本土派昔日攻击传统泛民，除了出于利益，也出于激情和理念。然而，若今时今日仍对奄奄一息的民主派穷追猛打，争名逐利之心则昭然若揭，不是网军收钱办事搞分化，就是投机者藉此从黄丝市场收割利益。

攻击同路人永远有捧场客，个中的套路其实跟爱国战狼并无二致：你说你很忠诚？我嫌你不够忠诚，因此你是叛徒！情况就跟辩论比赛一样，反方容易占上风，因为破而不立，只要证明正方错便赢了，自己却不用提出具体的理念。

这样做的利益何在？香港黄丝仍占大多数，然而他们所支持的组织和人物，一年下来土崩瓦解，形成市场真空。部分小人物亟欲吸纳这批受众，碍于国安法却不敢骂对家，于是只好骂自己人，让自己显得更黄。即使这样做会得罪九成黄丝，但只要一成人买帐，他们也赚了。

客观条件下 根本无法有所作为

因此我们听到有声音说教协、民阵和支联会跪低，说它们自乱阵脚，解散的过程不够民主等等。换着在以前，这些批评尚有讨论空间，因为可能促使进步，现在它们在客观条件下却根本无法有所作为。而即使退场也不能算是跪低，因为它们本身就是和理非大台，希望在合法的框架下支持民主运动，现在是游戏规则变了。

形势混乱造成利益板块移动，便有人想从中获利。今日是对耕耘经年的团体一沉百踩，他日就可能是抹黑在海外为香港发声的领袖，藉贬低别人以抬高自己。如此行径，不应受到追捧。

作者是新闻工作者、文化评论人