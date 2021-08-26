中国静观疫情变化　开放共存言之尚早

来源：香港01

01观点

本周日（22日）中国国家卫健委通报本土零确诊，是自上月南京禄口机场出现防疫漏洞而引发Delta变种病毒于内地爆发社区传播后首次“清零”。虽然周一、二分别复出现一宗和四宗本土确诊，不过从确诊数据与内地收紧防疫政策来看，本轮南京疫情应该进入尾声。不少美国传媒的报道称，中国成功控制住了Delta变种病毒，但也有美媒质疑中国会否因为防疫而与世界隔绝。

CNN近日报道，按现在的趋势看，中国很可能成为第一个成功控制住Delta变种病毒的国家。彭博社的报道则指出，本轮南京疫情比过往内地出现的小规模爆发更难清零，不过内地仍然做到了，甚至所需的约一个多月与之前的小规模爆发差不多，比起其他如澳洲和新西兰等同样试图在本土根绝病毒的国家更快。

不过，也有美国传媒指出，全世界只有中国能做到如此严格的控制，即使同样采用杜绝政策的澳纽都无法克服Delta，质疑“中国模式”无法为他人所参考。继而是，中国如此严格的防疫政策明显与世界其他地方有很大差异，形同在国际社会上被孤立，例如彭博社就反问中国“对抗世界其他地区时能坚持多久”。

问题是什么时候

的确，到底要封锁到什么时候近来在内地为人热议。尤其是上月上海著名防疫专家张文宏在微博发文指疫苗无法消除疫症，世界要学会与病毒共存后，更引起了更广泛与“病毒共存”的讨论。

如果说在未来可能要习惯新冠病毒，与其处于某种生态平衡的话，关键问题其实并不在于“会否”而是“何时”。由于以现时新冠传播及变种的速度而看，依靠疫苗全面控制住新冠的机会恐怕相当渺茫。按此推论，总有一天必须要面对“病毒共存论”的问题。真正的问题在于何时才适合放松下来，接受一定程度的开放。

但现在对中国而言，很可能还未是时候。首先，人类能与病毒如何共存，现阶段尚有很多未知。Delta变种虽已波及全世界，估计于今年秋冬还会有大规模爆发，但其对欧美等疫苗接种率达一定程度的地区会造成多大的伤害数据还未算完整，而其可能产生的变异与其他影响也不清楚。还有加强针会有什么影响，以及病毒是否又会有应对加强针的变种等问题都没有准确的答案。

既然中国已经花费了这么多的人力物力建立一套严密的防疫制度，自然没有必要在一切尚未清楚的情况下冒险开放，与病毒共存。这相当于拿人民的健康与性命赌博，不是负责任的行为。又既然欧美等国家几乎已对外开放，尝试与病毒共存，中国便可以等待及观察变种病毒在这些国家会产生什么后果之后，再决定下一步该如何应对。

中国疫苗接种率已超六成

再者，中国并没有自满于将病毒拒之于门外的抗疫政策，其实也有为开放做长远的准备。例如在努力清零同时，中国也尽力提高疫苗接种，既是为防疫提高双重保护，也为准备开放做好条件。按卫健委公布，本周一为止中国已接种了19亿6189万剂次疫苗，即平均每100人接种135剂以上。如以每100人需接种200剂次为标准，中国的接种率约为67.5%，与欧美等先进地区差不多。中国并不会因为疫苗接种率而不能开放。

从这些角度看，中国一边尽力维持“清零”，一边继续推广疫苗，继续静观疫情变化是对中国人民最为安全有利的做法。也许总有一天不得不开放，但这个重大决定总得从长计议，不应以人民的健康性命作赌注。至于美媒认为中国可能因此而被世界所孤立，那只能一笑置之。