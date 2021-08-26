来源：中时电子报

作者：陈朝平

马来西亚移民台湾的网络作家陆之骏，与蔡英文“同梯”接种高端疫苗后猝死。陆之骏生前自承以“一个医技的外行人、一个生意人”的身份去参观了高端疫苗厂，并洋洋洒洒地在脸书写下了他参访心得，似在为高端产量不足、高端未进行三期临床试验一事，强做辩解，还指责他人挑剔高端，阻碍政府订购高端。

哀矜勿喜，比较让人好奇的是高端为何邀请一个外行人去参观疫苗厂？既然是医技外行人，参访后为高端强行辩解，可有公信力？作者是网红，多少外行人因信赖陆姓网红而选择高端？若因信赖陆先生推荐进而接种高端、发生不幸，高端公司以及护航高端的“外行人”，会不会因“我不杀伯仁，伯仁却因我而死”感到遗憾与悲痛？

创投界常用简单的4个Right（对的），来判断该不该投资一个新事业或新产品。4个“对的”，指的是：对的市场（Right market）、对的产品（Right Product）、对的资金（Right money）和对的团队（Right team）。评断高端疫苗，亦可沿用。

先说市场。大疫当前，疫苗的市场肯定存在。高端疫苗于危机时入市，市场和产品的选择，不能说不对。尽管如此，生技医药所需资金庞大，回收期长，台湾市场狭小，即使疫苗研发成功，不能打开国际市场也属枉然。高端未取得国际认证，紧急使用授权的依据，全球皆不认同，绝无可能进入国际市场。一言以蔽之，高端疫苗前景黯淡，在台施打是拿台湾人命来做全球最大规模的人体试验。草菅人命，莫过于此。

再说资金。高端资本额有限，无法与国际正规药厂相比，发展迄今全赖政府大力护航，甚至不惜玩法施政，先下单后紧急授权。而高端股票起伏如坐云霄飞车，常识判断其中必有诈。外行网红作家介入帮腔，定遭利用。

最关键的问题还是产品。高端疫苗号称是由美国制药大厂Novavax技术转移生产的次单位蛋白疫苗。然而，技转的师傅Novavax疫苗，迄今都没能通过美国FDA紧急使用授权审查，接受技转的徒弟高端却能先驰得点，谁能相信从未有疫苗研发经验与成功实绩的高端团队，会强过Novavax？谁又能相信台湾的食药署和疫苗审查委员会能高过于美国FDA？

评断团队，还可上公司官网检视研发和经营团队的专业背景、以及过往的资历。高端官网上，研发和经营团队的专业背景和资历全都付之如阙，彷佛见不得人似的。而官网内容没有即时更新，也显示公司存有管理不善的问题。外界熟悉的高端团队背景，一是主要投资者有炒作股票的前科，二是总经理曾是动物疫苗代理商，极富争议性。如此团队，孰能信之？陆姓网红判断力不足，未能以4个Right检视高端疫苗，盲目拥护，方有悲剧发生。

接种AZ疫苗致死，可以牵拖高龄兼有慢性疾病，可以归罪捐赠方品管不良。接种高端致死则不然，毕竟，高端从研发、订购、取得紧急使用授权，再到预约登记接种，全系政府便宜行事、玩法弄权、大开绿灯所致。高端弊端外显，全民不能不察！

作者为资深媒体人