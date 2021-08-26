起底周江勇落马：“举报信就像雪花片一样”

来源：中国经济周刊

作者：郭芳

周江勇的落马并不突然。

此前，坊间传闻已久，而围绕周江勇亲属的举报一直在持续。

“举报信就像雪花片一样”

“举报信就像雪花片一样。”宁波当地一家农商行的内部人士告诉《中国经济周刊》。

据这位内部人士透露，周江勇的妻子是宁波当地这家农商行的党委副书记、监事长。“在那里就是挂个职，平时很少来，每年获利几千万元。这导致了银行内部职工的义愤填膺，他们一直在联名举报，已经持续了很久。去年10月中旬，中央第四巡视组进驻浙江，他们又再次实名举报。”

持续不断的举报，在坊间已经传得沸沸扬扬，“这个事情，周是知道的。”内部人士说。

周江勇的问题，并不止于他的妻子。

7月15日，海曙区人大官网发布一则信息——《关于许可对区十一届人大代表周文勇依法采取刑事强制措施的决定》。鉴于周文勇涉嫌走私废物罪，海曙区人大常委会决定，许可对周文勇依法采取刑事强制措施。

但如今在海曙区人大官网上已经找不到这则信息。

据多方信息源透露，周文勇是与周江勇家族关系密切的亲友，与周江勇的弟弟周健勇是生意上的合作伙伴。

甚至有一种说法，在周文勇被采取强制措施之前，周健勇已在山东被控制。

此时的周江勇应该已经嗅到了危险的气息。

而在如潮的举报期间，“浙江官场一度有传闻他要调往南方某省当省长，但后来一直悬着不动，悬而未决往往意味着有问题。”一位通达当地政情的人士分析说。

种种迹象已经很明显，但周为什么不主动投案？面对如潮的举报，周究竟是怎么想的、怎么向组织上交待的？从表面上看，直至案发，出现在公务场合的周江勇均未表现出异常。

在周江勇被查后，浙江省委常委会连夜开会强调，决不能让政治上、廉洁上有问题的人蒙混过关、投机得逞。

这或许可以解读为，周曾经抱着幻想可以“蒙混过关、投机得逞”的。

随仕途蔓延的周家商业版图

周江勇是宁波人，仕途起步于宁波，主要履历在宁波、舟山、温州、杭州四市，曾任宁波市委常委、舟山市委书记、温州市委书记、杭州市委书记。

而其家族的商业版图亦主要追随他的仕途足迹。

周文勇涉嫌走私废物罪被抓之前，其商业版图颇具规模。据天眼查APP显示，周文勇一共参股、控股13家企业，涉猎机电、能源、石油化工、汽车销售、投资、担保、管理咨询等诸多领域，主要集中在宁波鄞州区和海曙区。

其中，宁波永仕电机有限公司收获了当地政府部门较多的政策红利：被列入宁波市“专精特新”中小企业培育名单，被认定为高新技术企业，多次获得技改补助资金……

2021年4月，周文勇与其他股东一起成立了宁波华茂弘骏管理咨询有限公司，周文勇持股65%。

这家新成立不久的管理咨询公司，被坊间视为周家贪得无厌的注脚——由此被合法化的咨询费、居间服务费给外界无限遐想。

在周文勇的商业版图中，最重要的一笔，是其控股的宁波永润工贸科技有限公司。这是一家专业生产润滑油基础油和低凝白油的石油化工类企业，总投资 1.5 亿元，占地 80 亩，年生产能力 3 万—5 万吨，主要生产汽 机油、柴机油、横机油。周文勇占股51%，第二大股东周健勇占股40%。

据多方信息源透露，周健勇是周江勇的弟弟，他的社会身份是上海理工大学管理学院副教授。但他更像是一个商人，是宁波永润等4家公司的股东，涉足石油化工、地铁支付、大数据领域。在过去多年，周健勇与周文勇一直密切合作。

2021年1月，在宁波鄞州区科技局的推荐下，两人合作的宁波永润还获得了软银中国创业投资有限公司8000万元的风投基金。

在周健勇的生意中，最受关注的还是地铁支付和大数据业务。

2019年，《中国科技投资》在《与时俱进创新创业 言传身教培育英才 ——记上海理工大学管理学院周健勇教授 》这篇报道中讲述了周健勇的创业故事：在得到很多地铁集团认同的情况下，2017 年，周健勇带领团队创立了优城联合信息技术发展有限公司(以下简称“优城联合”)，这是一家聚焦“地铁互联网 +、行业信息化、地铁新 经济”三大业务领域发展的民营科技企业。公司的技术和服务理念同时获得了阿里、腾讯、银联等认可，成为了这些公司的战略合作伙伴、技术合作伙伴。优城联合与投资方阿里巴巴(蚂蚁金服)携手深耕宁波、输出 浙江，面向全国。

据天眼查APP显示，蚂蚁科技集团全资控股的上海云鑫创业投资有限公司是优城联合的股东之一，出资166.67万元，占股14.28%。

上述那篇报道称，作为一家深耕城市轨道交通行业的互联网公司和大数据公司，目前“优城联合”技术研发实力及业务覆盖城市均处于全行业领先，近年来先后落地宁波、温州、徐州三地。

之后，在2019年11月，优城联合作为大股东投资创立了杭铁优城（浙江）科技有限公司。据天眼查APP显示，其中，优城联合占股55%，杭州地铁集团占股31.5%，而蚂蚁科技集团全资控股的上海云鑫创业投资有限公司又投了135万元，占股13.5%。

周健勇和优城联合作为该领域的初创者，能够搭上杭州地铁集团和蚂蚁科技集团，大概不是一般的创业者敢想象的。

而此时，周江勇已经调任杭州市委书记一年有余。

从宁波到舟山、温州再到杭州，从公开信息看，周健勇的生意主要追随周江勇的仕途足迹。

天眼查APP显示，优城联合拿下的订单主要集中在杭州、宁波、舟山。例如，2019年12月，优城联合中标了宁波市鄞州区国资委控股的鄞城集团下属的两家房地产公司——宁波市鄞州区新城房地产有限公司和宁波市海曙区悦邻房地产开发有限公司的托管项目。

这很难不引发外界联想。

蚂蚁集团声明撇清干系

周健勇曾以“产学研”成功的典范现身说法称：“我的公司每年卖给长城十万吨基础油，这可以说是民营企业第一家，靠的是什么？靠的就是以理念打动，用技术交流，让别人觉得你是不可复制的、最新颖、最有前途的，而你必须拥有的是什么？就是无穷无尽的知识。”

但这种说法更多地被看作一个笑话。

周健勇的合作者们究竟是看中了他的技术和知识，还是周江勇的权力影响力？答案似乎不言自明。

周江勇落马后，有自媒体称：2020年11月，在浙江一家金融科技公司IPO之前，周江勇家族耗资5亿元抢先购买股份，后上市被叫停获退5.2亿元。

这一说法在社交媒体上广泛流传，以至于周健勇的合作者蚂蚁集团出来声明说：蚂蚁集团在此前IPO发行过程中，不存在谣言中提及的相关人员入股情况，更不存在突击入股及退款相关情况。

真相终会有水落石出的一天。

多个信息源透露，周健勇已在山东被控制。

另有消息称，周江勇的姐姐也已被控制。

即使在亲戚中，周家的遭遇也未能获得同情。周江勇的一位远亲说，周对他们总是疾言厉色、很小气的，“我们从来没在他那里做过一次生意。但他家里的兄弟和外面的很多朋友在他主政区域内都拿到了项目，完全不避嫌。我曾经劝过他不要接触外面的朋友，不然容易出事的。”

周江勇落马后，杭州市纪委监委立即部署开展影响亲清政商关系突出问题专项治理。

专项治理主要聚焦在三个方面：领导干部防止利益冲突事项自查自纠、领导干部违规借贷专项治理“回头看”以及规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为。

显然，这是来自周江勇案的警示。

连夜召开的浙江省委常委会强调，要深刻汲取教训，举一反三、警钟长鸣。