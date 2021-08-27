接种致死，政府和高端须提出合理说明

来源：台湾《联合报》

联合报社论

高端疫苗接种三天，造成四名青壮者死亡及多例不良反应；这些事件除影响预约民众的接种率，在野党更要求应该暂停施打。指挥中心不为所动，声称不会叫停，进而提前公布高端第二剂的施打预约。蔡政府全心扶植高端，绝不可能为几例失败认错道歉；但高端疫苗是全球首支采取“桥接”方式破格取得紧急授权的疫苗，就算不暂停施打，至少应由相关专家调查相关事件之因果，才能厘清外界疑虑，避免民众生命的无谓损失。

先前开放施打AZ和莫德纳疫苗时，台湾也发生不少猝死案例，其中AZ高达六百例。但高端的情况，无法与这两者相提并论。原因是，其一，AZ和莫德纳疫苗都经过完整实验程序，取得世卫组织及多国认证；AZ因价格低廉，在一百七十多国有超过十亿人施打。其二，AZ的高死亡率，主要是当时施打者皆为超高龄的长者，身体较为脆弱；而高端的施打者多为正值盛年的青壮族群，两者不可同日而语。

进一步说，高端疫苗上架，是在全台湾人民众目睽睽下经过三次黑箱放水，取得卫福部的紧急使用授权。其中，包括独步全球的“免疫桥接”之投机取巧，包括无法露脸的专家以黑箱审查同意发给ＥＵＡ，乃至最后在生产过程以不连续批号送验封缄，食药署再度放水。每一段过程，都留下严重的政治操作痕迹，也留给民众偌大的疑虑。所有经国际认证的疫苗，在第三期临床试验都有多达三、四万人参与；而高端的二期试验人数不到四千，却要打进数十万人身上，这是其可靠性及安全性备受质疑的原因。

退一万步说，假设高端疫苗研发的技术无虞，确能为接种者带来保护作用；但高端在生产上的疏忽或政府封缄的草率，也极可能造成接种者难测的负作用。近日高端疫苗的猝死和不良反应事件，都集中在北部数县市，被怀疑可能与高端某个批号的药剂品质不良有关。对此，卫福部必须认真调查，并尽快公布调查结果。

这个推想并不是无的放矢。七月间，曾传出高端在二Ｌ放大规模到五十Ｌ的生产过程中，有八成二遭到退货，这表示它无法在量产过程维持疫苗品质的稳定和一致。同一问题，也曾发生在与高端采同一重组蛋白技术的美国疫苗诺瓦瓦克斯（Novavax）身上。该疫苗在三期试验表现的有效率高达90.4%，但在向美国食药局（ＦＤＡ）申请紧急授权时，却因合作厂商的问题，使其大规模量产的品质无法维持，而遭ＦＤＡ勒令停工，诺瓦瓦克斯只好延至十月再提申请。且看美国食药局的铁腕把关，对比台湾食药署的黑箱放水，正是“已开发”和“开发中”经济体之别。也难怪，陈时中对于三天四死一事无动于衷。

不同技术的疫苗产品，可能引发人体的不同反应或病变，这是政府有责任预警与说明的事。开打前，指挥中心曾说打高端会有“眼压高”和“颜面神经麻痹”的副作用；实际开打后，首日多人有不良反应，陈时中又呼吁有慢性病及身体状况不稳定的人别打。及至猝死案例相继发生，陈时中却企图用吸毒、肥胖、心肌梗塞等理由搪塞，死者家属显然无法接受。其中真相，包括先前诸多施打AZ致死的事件，政府有必要请专家调查，尽速作出客观的分析和解释。

三月间，丹麦在施打AZ疫苗后出现两起血栓案例，其中一人死亡，该国随即宣布暂时停打AZ。一个月后，更宣布永久停打。台湾的情况，或许不能和丹麦完全类比；但一个政府是否以人民的生命为念，在此已一目了然。