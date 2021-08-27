蔡英文急蹭复必泰 高端仔情何以堪

来源：联合新闻网

主笔室快评

上海复星代理的德国BNT疫苗，将提前抵台，而且是带着“复必泰”包装以及“复星医药”瓶签的原厂货。绕了一大圈，民进党人视如毒药、伤害自尊的“统战疫苗”，终于获得蔡政府认可，他们踩在八百多名疫故同胞的坟头，一笔勾销曾为丑化BNT撒的大谎。总统再开出全球最大收割机，将195万剂视如政绩，无视这两天捐出“爱国手臂”不幸猝死的同胞。

总统的官宣部队又开始传唱决策内幕，吹嘘政府抢货神准，相比上次苏内阁抢功，推出政院发言人罗秉成上演“卡通秀”，这次换国安会秘书长顾立雄登板“党政协商”，据称由他负责将郭董回报“有复必泰现货”一事，与党部协调提前接货。

无论顾立雄是否奉旨办事，这些内幕故事只是证明蔡政府花了多大心机阻挠BNT来台。如果现在可以“防疫考量”为由，封缄检验作保接纳中国大陆“弃单”的复必泰，那先前罗秉成在疫情大爆发时，说什么“起哄买中国疫苗会被统战”？

当病毒肆虐，蔡英文从柯建铭处得知郭董要购捐，怎没想到人命优先，派顾立雄各方协商，尽力协助郭董取得BNT？这时可以务实，性命交关时却是党意大于人命，蔡英文好意思去蹭复必泰的光环？

更讽刺的是，蔡政府不花一毛钱拿到1500万剂疫苗，还要郭董加赠冷链设备 、亲赴欧洲催货，官员躺在家里拣现成，收割民间努力宣称抢货成功。订单上货主是郭董和台积电、慈济，满朝文武是谁有这名分向德国抢货？所谓“知情人士”得意称抢到中国大陆弃单，然而台湾的单是跟上海复星下的，若复星弃单全给德国BNT分配，台湾又怎能优先提货？

事实就是，蔡政府六月拒接复星存货，让新加坡抢到早打早保护；现在却因疫苗荒，弯腰收下大陆市场新订、却尚未获准使用的新品。官宣用“抢单”包装“大陆不要的”，却掩盖不了决策者玩弄统独意识型态的疫苗政策，不惜耽误人命以收割政商暴利。

说来讽剌，BNT又救了蔡英文一回。6月政府不择手段挺高端、台湾变成疫苗乞丐，蔡英文放行郭董采购，又承诺年轻人先施打，民调随即回升；如今指挥中心催促全民陪总统打高端，不惜放空库存，让多数人空等，官员还趁火打劫偷打，蔡苏体制再引民怨焚身，加上高端开打就出人命，蔡英文放行“复必泰”，趁机转移焦点。于是只见复必泰笑，不见高端仔哭；昔日万般丑化的“红苗”，摇身一变小英救生圈。