中国政府出拳调控房地产业 信贷市场胆颤心惊

来源：路透社

中国当局施压房地产开发商戒除过度借贷恶习的一波整顿，正在扩散造成银行贷款损失及信贷市场受创，资金吃紧的开发商纷纷告急，相关效应影响至整体经济的风险正在升高。

中国当局出台债务及购地限制，以及数以百计的新规，对开发商的打击远超出预期，引发一波资产抛售潮，破产、违约、贱价收购消息亦频传。

这波监管调控是多年来当局降低房地产风险的最新努力，但如同在互联网及教育培训行业的整治，这波行动并未正式宣布。

然而，与以往不同的是，随着当局的坚决态度令投资者疲于应对，且房地产行业占了中国经济的约四分之一，这次行动为市场带来的冲击相对更大。

“中国政府正在通过降低房地产的重要性，使中国经济与房地产行业逐渐脱钩，”澳新银行高级中国策略师邢兆鹏说。

他表示，资本正被重新分配到科技或其他重点领域。到目前为止，这表现出来的就是今年一系列引人注目的房地产行业违约事件，以及债券市场对中国企业借款人的信心急剧恶化。

投资者对中国高收益债要求的收益率升水在三个月内飙升了300个基点，而欧洲和美国则有所下降。收益率利差创下最阔纪录。

在高风险板块的许多银行贷款变成坏帐，上半年深圳平安银行的房地产行业坏账增加了两倍，锦州银行增加了53.5%，上海银行增加了25.8%。

据法院记录显示，今年迄今约有220家房地产公司申请破产，略低于2020年期间的390起申请。

野村中国区首席经济学家陆挺在本周发表的一份报告中写道：“市场应当准备好迎接比预期严重得多的经济放缓、更多贷款和债券违约、以及潜在的股市动荡。”

陆挺在题为“北京的‘沃尔克时刻’”的报告中称，鉴于中国前所未有的收紧房地产行业政策、遏制房价的决心，从某种意义上说，这可能成为中国的“沃尔克(Volcker)时刻”。

在1970年代晚期，时任美国联邦储备委员会（FED）主席沃尔克采取了激进举措来遏制通胀，之后在1980-82年美国经济经历了大幅衰退，但亦为1980年代和1990年代的长期扩张奠定基础。

令人不安的麻木

目前，受伤害最大的首当其冲是那些开发商，面临着借债刺激增长的时代结束。

中国第二大开发商、深陷债务危机的中国恒大周三晚间发布盈利预警称，预计上半年净利润为90-105亿元人民币，较去年同期下降为29-39%；利润下降主要是由于上半年房地产销售价格下降及费用上升所导致。

华东地区一家中型开发商的高管表示：“开发商不会再有大的利润了。”他要求匿名，因为他没有取得公开发言的权限。“所有这些紧缩政策已经让我们麻木了。”

房产是最受青睐的资产，然而整体市场而言，全国的价格增长已经达到了六个月的低谷，房地产商说，由于抵押贷款利率的上升和对买家的限制，市场的交易量已经骤降。

“这些措施是我见过的最严厉的，”链家地产驻上海的资深中介Steven Huang说。

恒大

传染风险的另一个焦点是金融系统，该领域的担忧集中在对恒大的风险敞口上。恒大曾是地产业繁荣的象征，现在却忙着偿还债务，标普全球估计恒大仅明年到期的债务就有370亿美元。

中国监管当局上周约谈恒大集团高管，要求该房地产头部企业必须努力保持经营稳定，积极化解债务风险，维护房地产市场和金融稳定。市场不确定此举该解读为提供支持的暗示，还是一种警告。

可以肯定的是，商业银行的坏账规模稳定且较低，根据银行业监管机构的数据，中国二季度末商业银行不良贷款率为1.76%，一些投资者认为美国式的以短痛换取长期收益的坏账注销不太可能发生。

“这整个想法就不是中国政府的行事风格，”荷兰基金管理公司Robeco驻香港的高级信用分析师Tiansi Wang说。有投资者指出，小火慢炖式的调整可能会使信贷市场在一段时间内保持紧张。