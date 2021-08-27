为什么只关心谁人来做特首？

来源：香港01

01观点

港澳办副主任黄柳权近日来港出席多场“十四五”规划宣讲会，周三（25日）被传媒问及会否支持特首林郑月娥连任。黄柳权先向记者称“你的问题很好”，接着指出港澳办主任夏宝龙已对治港者提出“五个善于”条件，并认为凡是符合要求的就应当支持。

回归以后经历了好几次特首选举，每次社会都把焦点放在个人身上。例如2012年梁振英与唐英年角逐特首，一些人认为前者是狼是后者是猪，也就是将焦点放在他们的个人性格；2017年特首选举时，不少人则记得胡国兴是法官，及认为曾俊华较讨好大众，即重点放在个人出身及待人处事方面。

然而，若然问到支持以上政治人物的哪些政策，不少人一时间便答不出话来。在谈论治港者的过程中，不多人会认真、切实检视香港现时面对哪些问题，以及应该用怎样的方法解决。

选举是形式 关键是实涵

得老实说，这也不只是香港独有的现象。在二十一世纪的今天，选举愈来愈是一项形象工程，政治人物也愈来愈KOL化，主观上是否讨好成为了焦点。又有一些人将民主等同了是选举，以为有了选举就有了民主，社会就万事大吉。但选举只是民主的形式，应该选一个怎样的人，才是涉及如何治理好社会的真正问题。而特首作为香港的领导人，人选必须掌握社会的问题所在，以及具备解决问题的方案。

其实早在港澳办前主任王光亚提出的特首四项标准，包括了“有管治能力”，到现任主任夏宝龙提出的五个善于，包括了善于“破解住房、就业、医疗、贫富悬殊等突出问题”，善于“想市民之所想、急市民之所急、解市民之所困，始终贴基层、接地气”，便说明了寻找香港下任特首的重点，必须是解决问题为导向。

还有不到一个月就是选举委员会选举，再半年之后就是第六届香港特首选举，社会自然愈来愈多人关注下届特首谁人来做。但比起“谁人来做特首”，我们更需要思考的是香港需要怎样的领袖和政策。黄柳权在讲解“十四五”规划时，强调香港需要在理念对接及思路对接，而“十四五”的根本理念在于“推动全体人民共同富裕”、“社会全面进步”、“满足市民对美好生活期待”。若然治港者不能以这些价值观作为指引，试问又如何带领社会朝目标方向进发？只有口号而缺乏根本理念的人，又怎能令香港善治？