台湾应从阿富汗记取教训

作者：赵春山

美国总统拜登因阿富汗政局变天，近期广受各方责难，美国国内政敌批评他办事不力，外国盟友则对他的信赖度表示疑虑；但拜登在为他的阿富汗政策辩解时，说出了实话，那就是他的所作所为，都是以美国利益为考量。

“没有永远的朋友，只有永远的利益。”美国当初随前苏联一脚踏进“帝国的坟场”，并不是明知故犯，而是如拜登所说，美军在阿富汗的主要任务是“反恐”，因为就在“911事件”前不久，美国多个智库协同完成的一份研究报告指出，反恐只是归属美国国家利益第二类的“特别重要”（extremely important）；而如何与中俄这两个可能成为美国的战略对手“建立具有成果的关系”，反而位居第一类的“不可或缺”（vital）。

“911事件”及中国快速崛起，改变了美国利益排序。从奥巴马的“亚洲再平衡”，到特朗普的“印太体系”，美国的战略东移反映出其重新思考国家利益。拜登为了维持“美国第一”，决定把用于阿富汗的人力及资源，转来应付中国这个“21世纪最大的地缘政治考验”。至于留下的烂摊子由谁收拾？美国已无暇顾及，只好丢出一份“未完成的答卷”。

阿富汗走到今天的地步，一是“怀璧其罪”，二是“祸起萧墙”。外人觊觎阿富汗的战略地位，阿富汗则藉外力介入自相残杀。无独有偶，台湾的处境因与阿富汗有几分雷同之处，所以出现“今日阿富汗，明日台湾”的警语。然而，台湾不是阿富汗，也应避免让自己变成阿富汗。

首先，台湾已建立一套政权和平转移的民主机制，政党轮替成为常态化，不会像阿富汗塔利班，必须靠攻城略地取得政权。因此，台湾应努力维持现有的宪政秩序，不要搬石头砸自己的脚，让自己成为内忧外患的“麻烦制造者”。

其次，台湾内部应建立利益共识。已故美国学者杭廷顿（Samuel Huntington）曾说过：“国家利益源于国家认同”。“认同危机”始终让台湾面临“为何而战”的问题。如果台湾没有方向感，只会跟着他人的笛音起舞，且当音调改变时还不调整舞步，等到曲终人散时，只能独坐愁城。

再次，阿富汗事件后，台湾应促美国以行动，而非口头承诺，稳固台美互信关系。拜登政府目前对台湾友善，但美国内部仍不乏主张“弃台论”者。已故美国著名两岸问题专家唐耐心（Nancy Tucker）生前就已表示，“华府和台北彼此对是否值得信赖、可靠度如何，颇有怀疑，已经伤害了他们的过去，也会危害到他们的未来。”

最后，台湾要获取安全保障，不能舍近求远，忽视两岸日趋严重的敌意。民进党拒绝九二共识，中共“以武制独”，不会与蔡政府对话。既然无法打破僵局，不妨先建立“通气”的管道，以避免双方因误判而擦枪走火。

作者为淡江大学中国大陆研究所荣誉教授