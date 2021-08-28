挡也是你，收割也是你

来源：台湾《联合报》黑白集

千阻万挡，从东洋的三千万剂BNT遭封杀，到郭董等团体的一千五百万剂延宕，都是为了那个该死的名字“复必泰”和不应该的中国大陆代理上海复星。现在蔡英文政府华丽转身，欢迎复必泰8月底“提前”抵台，说“内容物有效最要紧”；那么，过去一年政府到底在卡什么？

民间出钱出力购赠疫苗，蔡政府从不领情，还千方百计刁难。因为“复必泰”三字，绿营认为有害“国家”尊严，名嘴谎称这是“中国制造”恐对台湾“不利”；因此，蔡英文坚持郭台铭等人必须“原厂、原标签、直送台湾”。事实上，“复必泰”就是辉瑞／BNT疫苗的中文商品名称，英文叫“Comirnaty”，内容物都是一样的。这点，难道蔡政府现在才搞清楚？

蔡政府对这批复必泰开绿灯，其实是迫于手中疫苗用罄，不得不然。外界不认为值得歌颂，但政府官员可为此大大自嗨一番：有夸总统英明，有赞顾立雄开明，有称谢志伟功高，有推崇台积电沟通有成；反正，就是没人提郭董。阻挡的是你们，收割的也是你们；贬人褒己自古有之，奥秘就在“厚黑”二字。

此事还有个小眉角。据称，政府8月中即知有这批复必泰可用，仍硬生生卡了十天才同意。机关就在，八二三要开打高端疫苗，此事若提前公开，人不都跑光了？所以，压到此刻恰恰好！